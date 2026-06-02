Superación
El paratriatleta Javier Mérida afrontará a nado 54 kilómetros en Galicia
Referente del deporte inclusivo, hará la travesía entre la isla de San Simón a las Cíes y el regreso
El paratriatleta sampedreño Javier Mérida buscará, entre el 21 y el 23 de julio en Galicia, recorrer a nado la distancia entre las islas de San Simón y Cíes, en Vigo, y regresar al punto de partida, en una travesía de unos 54 kilómetros de distancia en aguas abiertas.
El deportista local, ejemplo de superación y de inclusión social, calcula que invertirá alrededor de 20 horas en cubrir la prueba gallega del doble Rande.
«Se trata de un reto más mental que físico. A partir de la tercera o cuarta hora de deporte, ya estás cansado. Pero la fuerza mental, las ganas, la ilusión y tu equipo hacen que el cansancio sea lo de menos», señala Mérida, que ha comenzado hace unos días la preparación física para afrontar el reto con largas sesiones de nado.
Mérida tiene previsto llegar a Vigo el 20 de julio acompañado de un equipo integrado por su hermana, su mujer y dos nadadores que, en caso necesario, le auxiliarán durante la travesía; descansar una jornada; e iniciar el recorrido al día siguiente de madrugada.
«Es un reto que, más que mío, es de todo este equipo. Todos sabemos a los que nos enfrentamos», señala Mérida, que tendrá que hacer frente a las bajas temperaturas y las corrientes en contra del llenado y vaciado de la ría y que contará con la asistencia de un equipo médico durante la travesía.
En 2013, Mérida cubrió los 45 kilómetros de distancia del Canal de La Mancha, entre Francia y Reino Unido, en cerca de 15 horas en una travesía en la que tuvo que soportar temperaturas de hasta 14 grados.
- La Policía Nacional blinda en Marbella la zona alta de Nueva Andalucía tras una falsa alarma de bomba
- IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella
- La cadena de supermercados ecológicos Veritas abre su primera tienda en Marbella y alcanza los cuatro puntos de venta en Málaga
- Jóvenes que buscan trabajar en Starlite Marbella: «Es una experiencia única. Y, además, te sacas un dinero»
- Suspendida en Marbella la presentación de la Global Gift Gala tras limitarse el acto a 15 minutos: «Merece más tiempo»
- Los cines de Las Chapas de Marbella
- Un muerto y un herido en una colisión frontal en Marbella provocada por un conductor kamikaze
- Marbella regulariza las hamacas de sus playas: 132 lotes adjudicados por ocho años