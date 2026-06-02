Sucesos
La Policía Nacional detiene en Marbella a tres personas por vender ropa falsificada en dos tiendas de lujo
La operación incluye la intervención de 319 prendas que imitaban modelos de una conocida marca de moda y la investigación de una cuarta persona
La Policía Nacional ha intervenido en Marbella más de 300 prendas falsificadas de una conocida marca de lujo que se comercializaban en dos tiendas destinadas a clientes de alto poder adquisitivo, motivo por el que tres personas han sido detenidas por un delito contra la propiedad industrial e intelectual.
La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este martes de una investigación que arranca con la denuncia de los representantes de una compañía extranjera que goza de reconocimiento mundial en el sector de la moda de lujo. Los agentes del Grupo II de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de Málaga asumieron el caso y comprobaron que las prendas que imitaban creaciones originales de la marca denunciante se estaban comercializando en dos tiendas de alto standing de Marbella.
Falsificaciones de mucha calidad
La Policía Nacional ha explicado que la propia ubicación de las tiendas, una zona destinada a la venta de productos de lujo a personas de alto poder adquisitivo, permitía inducir a error a los potenciales clientes que llegaban a pensar que los artículos eran auténticos. "Las falsificaciones mostraban hasta los más mínimos detalles, incluyendo estampados originales y exclusivos de sus tejidos, si bien la calidad y el precio eran notablemente inferiores a las prendas originales, constituyendo un elevado perjuicio económico y un grave daño reputacional a la imagen de la marca", han explicado.
Tras las distintas gestiones, los investigadores lograron identificar y detener a los tres presuntos responsables de estos hechos, a la investigación de una cuarta persona y a la intervención de un total de 319 prendas en los dos locales.
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