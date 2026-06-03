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Alumnos del taller de cerámica en Marbella homenajean a la profesora Rosa Rodríguez

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, elogia la iniciativa de los alumnos del taller de cerámica como un bonito homenaje a su profesora jubilada

La alcaldesa de Marbella y Rosa Rodríguez, la profesora homenajeada.

La alcaldesa de Marbella y Rosa Rodríguez, la profesora homenajeada. / ayuntamiento de marbella

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Marcel Vidal

Marbella

Alumnos del taller de cerámica de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Marbella han creado un mural artístico para despedir a la profesora Rosa Rodríguez, que se jubila tras 40 años dedicados a la enseñanza de esta disciplina a cientos de vecinos del municipio.

«Estoy muy contenta por estos 40 años junto a mis alumnos, a los que he enseñado, principalmente, el respeto por el barro», señala la profesora.

El mural permanecerá en el barrio de Miraflores, en el que se encuentra la sede que alberga el taller.

«El mural nació como un legado para mis estudiantes y también para el barrio de Miraflores, donde se encuentra nuestro taller», explica.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado el mural, destaca «el bonito homenaje» a Rodríguez. «Se trata de una iniciativa preciosa que ha llevado a cabo junto a sus estudiantes», agrega.

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Los alumnos del taller de cerámica de Arte y Cultura permanecen cuatro años en la formación, dos de los cuales se forman en un nivel inicial de la disciplina y los otros dos, en cursos más avanzados y técnicas más complejas.

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