Salud Ambiental
Anticimex cuenta ya con una delegación en San Pedro Alcántara
La firma especializada en el control de plagas sigue expandiéndose por Andalucía
La empresa especializada en el control de plagas y sanidad ambiental Anticimex cuenta ya con una delegación en Málaga, ubicada en San Pedro Alcántara.
La delegación, situada en la urbanización Pantano Roto, 2, en la Finca El Capitán, dispone de una superficie de 450 metros cuadrados entre oficinas y almacenes.
La empresa de referencia en la provincia de Málaga fortalece así su apuesta por Andalucía, región en la que dispone ya de cinco delegaciones, ubicadas en Málaga, Almería, Córdoba, Cádiz y Sevilla.
La firma cuenta con 161 profesionales que proporcionan servicio a más de 3.700 clientes.
La delegación de Anticimex en Málaga cuenta con una plantilla de 62 trabajadores y gestiona una cartera de más de 1.600 clientes.
«Estamos satisfechos de seguir creciendo en Andalucía gracias a la integración de Biotecnos (empresa de referencia en la Costa del Sol) en nuestra compañía, sumando su gran infraestructura y equipo experto, con el respaldo de formar parte de la empresa líder del sector en España. Seguiremos manteniendo el enfoque local, con un servicio basado en la cercanía con el cliente, apostando por la innovación y la tecnología y el cuidado de los ecosistemas urbanos», señala el director de operaciones Anticimex en Andalucía, Salvador Serrano.
La nueva delegación de Anticimex en San Pedro Alcántara está especializada en el control de plagas, la sanidad ambiental, la prevención de Legionella, las auditorías de Calidad de Aire Interior y los tratamientos de madera, chinches y mosquitos.
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