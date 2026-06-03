El Ayuntamiento de Marbella aprueba el proyecto para crear un recinto ferial permanente en Arroyo Segundo

El Gobierno local aprobó este martes el proyecto para embovedar el arroyo que discurre por la parcela en la que el Ayuntamiento tiene previsto crear un recinto ferial permanente, una de las infraestructuras mas reclamadas desde hace décadas.

El ámbito de Arroyo Segundo abarca unos 365.000 metros cuadrados de superficie, en los que el Ayuntamiento prevé un recinto ferial de unos 80.000 metros cuadrados de extensión y que incluirá zonas de aparcamiento y espacios complementarios.

El recinto ferial contará con una gran avenida central ajardinada, áreas para atracciones infantiles y de adultos, zonas de restauración, casetas de día y de noche, espacios destinados a la juventud y un auditorio para conciertos y eventos de gran formato.

«Estamos ante un proyecto prioritario para Marbella porque permitirá crear un nuevo barrio, mejores conexiones viarias de la ciudad y la dotación de un recinto ferial permanente de primer nivel», señaló el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

La zona albergará también, según el edil, 1.330 viviendas, de las que cerca de 530 serán de protección pública; conexiones entre la zona norte de la ciudad y la autovía A-7; y enlaces entre diferentes zonas residenciales y el polígono industrial de Marbella.

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«Queremos que sea un espacio abierto, moderno y polivalente que no sólo cobre vida durante la feria, sino que pueda albergar actividades culturales, deportivas y de ocio a lo largo de todo el año», apuntó el edil.