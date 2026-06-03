Urbanismo
El Ayuntamiento de Marbella aprueba el proyecto para crear un recinto ferial permanente en Arroyo Segundo
El proyecto urbanístico en Arroyo Segundo contempla 1.330 viviendas, de las cuales casi 530 serán de protección pública, junto a un auditorio y zonas de ocio
El Gobierno local aprobó este martes el proyecto para embovedar el arroyo que discurre por la parcela en la que el Ayuntamiento tiene previsto crear un recinto ferial permanente, una de las infraestructuras mas reclamadas desde hace décadas.
El ámbito de Arroyo Segundo abarca unos 365.000 metros cuadrados de superficie, en los que el Ayuntamiento prevé un recinto ferial de unos 80.000 metros cuadrados de extensión y que incluirá zonas de aparcamiento y espacios complementarios.
El recinto ferial contará con una gran avenida central ajardinada, áreas para atracciones infantiles y de adultos, zonas de restauración, casetas de día y de noche, espacios destinados a la juventud y un auditorio para conciertos y eventos de gran formato.
«Estamos ante un proyecto prioritario para Marbella porque permitirá crear un nuevo barrio, mejores conexiones viarias de la ciudad y la dotación de un recinto ferial permanente de primer nivel», señaló el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz.
La zona albergará también, según el edil, 1.330 viviendas, de las que cerca de 530 serán de protección pública; conexiones entre la zona norte de la ciudad y la autovía A-7; y enlaces entre diferentes zonas residenciales y el polígono industrial de Marbella.
«Queremos que sea un espacio abierto, moderno y polivalente que no sólo cobre vida durante la feria, sino que pueda albergar actividades culturales, deportivas y de ocio a lo largo de todo el año», apuntó el edil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan una agresión sexual a una niña de 4 años por parte de otro menor en un colegio en Marbella
- La Policía Nacional blinda en Marbella la zona alta de Nueva Andalucía tras una falsa alarma de bomba
- IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella
- La cadena de supermercados ecológicos Veritas abre su primera tienda en Marbella y alcanza los cuatro puntos de venta en Málaga
- Jóvenes que buscan trabajar en Starlite Marbella: «Es una experiencia única. Y, además, te sacas un dinero»
- Suspendida en Marbella la presentación de la Global Gift Gala tras limitarse el acto a 15 minutos: «Merece más tiempo»
- El menú más solidario de Marbella: Llega la segunda edición de Culinary Icons
- Un muerto y un herido en una colisión frontal en Marbella provocada por un conductor kamikaze