Comercio
Indignación entre comerciantes por el traslado del mercado de San Pedro Alcántara: «Me voy a la calle sin nada»
Aseguran que perderán a sus clientes, si el Ayuntamiento les desplaza a Marbella durante el año en el que se prolongarán unas actuaciones de mejora
Comerciantes de establecimientos ubicados en el mercado municipal de San Pedro Alcántara muestran su rechazo a que el equipo de Gobierno les traslade a uno de los mercados de Marbella, ubicado a unos diez kilómetros de distancia, durante el periodo que durarán unas reformas de mejora que empiezan a inicios de julio.
Los empresarios aseguran que sus clientes no se desplazarán a Marbella para seguir adquiriendo sus productos durante el tiempo de ejecución de las obras, que se prolongarán al menos un año, y temen que, una vez vuelvan al mercado, los consumidores los hayan sustituido por otros establecimientos de la localidad.
«¿Quién va a ir a Marbella a comprarnos ramos de flores, el pescado o la carne?», señaló este martes uno de los comerciantes en una intervención en TVE.
«La única opción es desplazarnos a Marbella y toda la clientela y el negocio de 40 años se queda aquí», agrega otro comerciante.
Entre las empresarias más perjudicadas si el Ayuntamiento continúa con la medida estaría Isabel, que regenta un bar en el mercado municipal de San Pedro y a la que el Ayuntamiento no le ofrece ninguna alternativa. «Me darían 600 euros y a mi casa», señaló la empresaria, de 61 años, un marido jubilado y una hipoteca que liquidar. «Me voy a la calle sin nada», lamentó.
Los comerciantes proponen que el Ayuntamiento habilite unas carpas provisionales en una zona de aparcamientos contigua al mercado en cuyo interior puedan continuar con su actividad hasta que el mercado reabra las puertas.
El PSOE lamenta que la «improvisación absoluta» con la que, señala, gestiona Marbella la alcaldesa, Ángeles Muñoz, deje a los comerciantes «al borde de la ruina, sin ofrecerles alternativas reales al largo periodo en el que las instalaciones estarán en obras».
«En los 27 años que lleva Muñoz como alcaldesa, poco o nada ha invertido en el mercado de San Pedro. Ahora que lo va a hacer, genera un problema a los comerciantes. Exigimos planificación y soluciones viables consensuadas con los comerciantes», señala
El concejal de Opción Sampedreña, Manuel Osorio, pidió dar a los empresarios «una alternativa que sea buena para todos y que no sea el desplazamiento a Marbella».
«Hay que hablar con los comerciantes, llegar a un acuerdo y ver cuál es la fórmula», agrega el edil, que pide a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara «explicaciones» sobre la alternativa a los comerciantes.
El mercado de San Pedro data de 1978, sin que haya experimentado obras de modernización.
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