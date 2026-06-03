Marbella se consolida en el mercado de vivienda de lujo mundial: está en el Top 20 de precios en una lista que lideran Mónaco, Hong Kong y Ginebra

El mercado inmobiliario de vivienda de lujo del Triángulo de Oro de la Costa del Sol de Málaga, integrado por Marbella, Estepona y Benahavís, ha entrado en una fase de "normalización y estabilidad", marcada por "una demanda más selectiva y una mayor disciplina en la fijación de precios", según recoge el Market Report 2026 de DM Properties y la consultora internacional Knight Frank. El estudio destaca la "creciente consolidación" de la Costa del Sol como uno de los destinos residenciales prime líderes del mundo.

Este comportamiento situó a Marbella entre los mercados residenciales de lujo "con mejor evolución del mundo" y dentro del grupo de referencia del Prime International Residential Index (PIRI 100) elaborado por Knight Frank junto a Diana Morales Properties, su asociado exclusivo en la localidad marbellí. Así, mientras los precios residenciales prime crecieron una media del 3,2% a nivel mundial en 2025, Marbella registró un 8,1%, con lo que "superó esta cifra con holgura, reforzando su atractivo como mercado de alta demanda y oferta limitada".

A pesar de la moderación en el volumen de ventas, la escasez de stock y de suelo edificable siguen impulsando los precios al alza, especialmente en el segmento prime.

"2025 ha sido uno de los años más sólidos para el mercado inmobiliario de la Costa del Sol. Sin embargo, en los últimos doce meses hemos empezado a observar señales de normalización. Seguimos en un mercado saludable, con una demanda activa, pero los compradores son más selectivos y el mercado empieza a mostrar ajustes en los precios de salida en distintos segmentos. No lo interpretamos como una pérdida de atractivo, sino como una evolución natural hacia un mercado más equilibrado y sostenible", afirma la socia principal de DM Properties Knight Frank, Pia Arrieta.

Esta evolución sitúa a Marbella entre los mercados residenciales de lujo "con mejor desempeño del mundo" y refuerza su posición en el primer nivel del ranking internacional, reflejando la demanda sostenida de activos de calidad en ubicaciones consolidadas como la Milla de Oro, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, Los Monteros, La Zagaleta o El Madroñal.

¿Cuántos metros cuadrados se pueden comprar con un millón de dólares en viviendas de alta gama en ubicaciones A+++?

El estudio incluye, de hecho, un ranking internacional de 21 ciudades donde se expone el número de metros cuadrados que se pueden comprar con un millón de dólares en viviendas de alta gama en ubicaciones A+++. Marbella aparece la número 18 con 82 metros cuadrados en una clasificación que está liderada en su Top 10 por Mónaco (16 metros cuadrados), Hong Kong (23), Ginebra (28), Singapur (28), Londres (33), Nueva York (34), Los Ángeles (36), Tokio (37), París (37) y Viena (39).

El puesto número 11 es para Sidney (42 metros cuadrados), seguida de Shangái (44), Milán (46), Miami (58) Berlín (59), Dubai (62), Madrid (75), Lisboa (80), Marbella (82), Melbourne (83) y Bombay (96).

"Marbella ya no es solo un mercado regional o europeo. Se ha convertido en un destino global para patrimonios internacionales con alta movilidad. En Europa, la demanda de vivienda residencial prime está cada vez más impulsada por compradores que buscan estabilidad, calidad de vida y seguridad patrimonial a largo plazo. En este contexto, los mercados de estilo de vida -entre ellos Marbella- siguen atrayendo flujos de capital sólidos y sostenidos", comenta el informe.

Este escenario coloca a la Costa del Sol de Málaga junto a otros destinos consolidados de segunda residencia y estilo de vida, como los Alpes y los principales enclaves mediterráneos, pero con una base de compradores internacionales "más amplia y diversificada".

En 2025, el Triángulo de Oro cerró con 8.540 operaciones residenciales, de las cuales Marbella concentró el 51,3% (4.379 compraventas), Estepona el 40,4% (3.449) y Benahavís el 8,3% (712). Tras crecer un 6,75% en 2024, el mercado registró en 2025 una moderación aproximada del 4,5% en el número de operaciones.

Otra imagen de una propiedad de lujo en Marbella, en una imagen facilitada por Diana Morales Properties y la consultora internacional Knight Frank. / L. O.

Esta evolución también se refleja en los precios medios de compraventa por metro cuadrado, cuyo crecimiento se ha moderado desde el entorno del 14,5% registrado en 2023 hasta niveles cercanos al 9% en 2024 y 2025. En concreto, el precio medio en Marbella alcanzó los 4.424 euros el metro cuadrado (+7,67% interanual), el de Benahavís los 4.112 euros (+9,24%) y el de Estepona los 3.218 euros (+10,89%).

"En conjunto, estos datos apuntan a un mercado más equilibrado, selectivo y sostenible a medio y largo plazo, en línea con la madurez propia de los grandes destinos prime internacionales", explica.

Aparición de resistencia ante precios de salida "claramente desproporcionados"

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la evolución del comportamiento del comprador, que Kinght Frank califica como "mucho más analítico y disciplinado que en años anteriores".

"Fuera del segmento estrictamente ultra-prime —donde la demanda sigue absorbiendo precios récord—, se detecta una clara resistencia a aceptar precios de salida desproporcionados. Esta tendencia se confirma en la brecha media entre precio de salida y precio final de venta registrada en 2025, situada en el 13,63% en villas y el 11,10% en apartamentos. El resultado es una penalización a las propiedades sobrevaloradas y la consolidación de la correcta fijación de precios basada en el valor real de mercado como uno de los factores diferenciales para las agencias del sector", detalla.

Marbella como refugio global y activo familiar de largo plazo

El perfil del inversor de alto patrimonio ha evolucionado de forma significativa, según el Market Report 2026 de DM Properties Knight Frank.

"Cada vez con más frecuencia, la compra de vivienda en Marbella no responde únicamente a la búsqueda de una segunda residencia de uso estacional o a una inversión especulativa a corto plazo, sino a la voluntad de adquirir un activo refugio multigeneracional, pensado para disfrutar, mantener y transmitir", asevera.

El estudio apunta a que la inestabilidad geopolítica global, la "presión fiscal en otras jurisdicciones" y la búsqueda de "entornos seguros y estables" refuerzan este comportamiento, "consolidando a la Costa del Sol como un destino residencial competitivo y con una calidad de vida difícilmente comparable frente a las capitales tradicionales del lujo".

En esta situación, la diversificación internacional del comprador es ya "estructural": a la fuerte presencia de Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Polonia y Alemania se suma una creciente demanda procedente de Norteamérica, Oriente Medio y Europa del Este.

Perspectivas para 2026 en el mercado de vivienda de lujo de Marbella

Los primeros datos locales de 2026 confirman un mercado más selectivo en el conjunto del Triángulo de Oro. Las compraventas descendieron un 35,6% en el primer trimestre de 2026 respecto al cuarto trimestre de 2025, tras un cierre de año especialmente activo. Sin embargo, los precios medios se mantienen "prácticamente estables" durante el mismo periodo, lo que sugiere que el mercado "se está moderando en volumen de operaciones, más que registrando una corrección generalizada de precios".

"La demanda sigue siendo robusta para las viviendas prime y singulares en zonas con oferta limitada de calidad, el segmento donde se espera la mayor resiliencia de precios; mientras que en el resto del mercado se prevé que los ajustes en precios de salida sean más frecuentes y que los tiempos medios de venta se prolonguen ligeramente", apunta.

Para DM Properties/Knight Frank, España continúa siendo uno de los motores económicos de la Eurozona, con un crecimiento previsto del 2-2,5% para 2026, inflación en torno al 2% y desempleo en mínimos. La esperada bajada de tipos del BCE, junto con la diversificación creciente del comprador internacional, apunta a un entorno favorable para la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol durante el ejercicio.