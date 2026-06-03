Nuevos vehículos de recogida selectiva reforzarán el reciclaje en Marbella y Casares

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Urbaser han presentado cuatro nuevos vehículos destinados al servicio de recogida selectiva en Marbella y Casares, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del sistema de reciclaje en ambos municipios.

La nueva flota estará formada por dos camiones para la recogida de contenedores de envases ligeros y papel-cartón, y otros dos vehículos destinados al servicio puerta a puerta de papel-cartón. La incorporación de estos equipos forma parte del proceso de modernización del servicio de recogida selectiva en la Costa del Sol Occidental.

Dos camiones para contenedores de envases y papel-cartón

Los vehículos destinados a la recogida de contenedores son camiones recolectores de carga lateral con una capacidad de 24 metros cúbicos. Estos equipos se emplearán en la recolección de residuos depositados en contenedores de envases ligeros y de papel-cartón.

Su incorporación permitirá optimizar las operaciones diarias y reforzar el rendimiento del servicio en zonas urbanas de Marbella y Casares, dos municipios con una elevada actividad residencial, comercial y turística.

La Mancomunidad ha presentado nuevos vehículos para la recogida selectiva de residuos en Marbella. / L.O.

Recogida puerta a puerta de papel-cartón

Los otros dos vehículos estarán dedicados de forma exclusiva a la recogida puerta a puerta de papel-cartón. Este servicio se dirige principalmente a instituciones públicas oficiales inscritas, reconocidas y autorizadas por la Mancomunidad.

Se trata de camiones de tamaño medio, diseñados para facilitar la movilidad por vías urbanas. Están equipados con una caja volquete con accesos laterales y superiores, lo que permite recoger papel-cartón de pequeño, medio y gran volumen de una forma más ágil y segura.

GPS, trazabilidad y control del servicio

Los nuevos vehículos incorporan tecnología para obtener información continua sobre la actividad del servicio. Entre los datos disponibles se incluyen el posicionamiento GPS, la trazabilidad de rutas, los tiempos efectivos de trabajo, la identificación de maniobras y trabajos realizados, y el seguimiento histórico de la actividad del vehículo por días, semanas o periodos concretos.

Esta información permitirá analizar la correcta ejecución de la recogida selectiva y detectar posibles desajustes operativos, con el objetivo de mejorar la planificación del servicio y la respuesta en cada zona.

Motores diésel y GLP para reducir emisiones

Tanto los camiones recolectores de contenedores como los vehículos de recogida puerta a puerta cuentan con una motorización dual diésel y GLP. Esta tecnología contribuye a reducir la emisión de contaminantes y el nivel sonoro durante el funcionamiento de los vehículos.

La medida busca avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible y minimizar las molestias a la ciudadanía durante las labores de recogida, especialmente en entornos urbanos.

Modernización del reciclaje en la Costa del Sol Occidental

La Mancomunidad ha destacado que la incorporación de estos vehículos supone un nuevo paso en la modernización de los servicios públicos y en la mejora de la gestión de residuos en la Costa del Sol Occidental.

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El presidente de la institución, Manuel Cardeña, ha señalado que esta inversión permitirá optimizar la operativa diaria, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Desde Urbaser, por su parte, han enmarcado la actuación en su compromiso con la innovación tecnológica y la adaptación del servicio a las necesidades actuales de los municipios.