Recogerán fondos en Marbella a favor de la entidad social Fundatul

La IV edición del festival de música Juerga Fest, que se celebrará el sábado en el parque del Mediterráneo a partir de las 19.00 horas, recogerá fondos a favor de la entidad social Fundatul, que trabaja con jóvenes con discapacidad.

La propuesta solidaria de un evento que contará con la actuación del grupo musical Lérica como cabeza de cartel contempla la puesta a la venta de 1.200 vasos al precio simbólico de un euro, y cuya recaudación se destinará de forma íntegra al colectivo social.

«Detrás de cada vaso hay una historia de superación, hay una ilusión y ganas de demostrar a la sociedad que son capaces de realizar cualquier cosa, siempre con su estructura de apoyo detrás para garantizar que llegarán muy lejos. En Marbella contamos con una juventud comprometida que apoya las causas solidarias», señala la gerente de Fundatul, María José Pando.

Noticias relacionadas

La edición de este año de Juerga Fest contará también con las actuaciones de los cordobeses La Corredera, que fusionan el flamenco con tendencias actuales; MasaMadre; y los pinchadiscos locales D´Jarana y DJ Sweet Suárez.