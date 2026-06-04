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Refuerzan los recursos para mejorar la limpieza de Marbella en verano

El Ayuntamiento, atenazado por las imágenes del pasado estío, suma vehículos especializados en recoger de forma ágil la basura que se acumule en las calles

Residuos diseminados en una isla ecológica del centro de Marbella durante el pasado verano.

Residuos diseminados en una isla ecológica del centro de Marbella durante el pasado verano. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

Marbella busca evitar por todos los medios que las calles y plazas del municipio ofrezcan en verano las mismas imágenes de islas ecológicas colapsadas y bolsas de basura y enseres dispersos en la vía pública que se han repetido en los dos últimos estíos y que han concitado las críticas de parte de los empresarios locales.

Para tratar de mejorar la imagen de un municipio cuya economía depende de la llegada de turistas, especialmente en verano, el equipo de Gobierno anunció este miércoles la incorporación de ocho vehículos para reforzar el servicio de recogida de papel, cartón y envases, parte de los desechos que más genera la ciudad entre junio y agosto.

Vehículos pensados para dar una respuesta eficaz

Los vehículos, seis de grandes dimensiones y dos destinados a las labores de repaso, están pensados para dar una respuesta más eficaz a la recogida de basura depositada en el exterior de los contenedores.

Los vehículos cuentan con sensores para identificar los tipos de contenedores y determinar su llenado y ofrecerán a los técnicos información para optimizar las rutas de recogida de los desechos.

Los camiones, aportados por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, forman parte de un plan con el que incorporar 30 vehículos de recogida selectiva en la comarca.

La adquisición de los vehículos se suma a otras medidas que ha adoptado el Ayuntamiento para tratar de mejorar el servicio de limpieza en el municipio y facilitar la reutilización de los residuos, como el aumento del número de puntos fijos de reciclaje para elementos comunes en las viviendas, como bombillas, medicamentos o aceites vegetales.

El Ayuntamiento volvió a apelar también a la «colaboración» de los vecinos para mantener el aseo de los espacios públicos del municipio, contribución que el Consistorio calificó de «esencial» para mantener la buena imagen de Marbella y San Pedro Alcántara.

El ‘gran hermano’ de la calle

Entre otras medidas que el Consistorio ha adoptado para velar por la limpieza de las calles destaca la de permitir a la Policía Local que utilice las cámaras ubicadas en los espacios públicos para controlar los hábitos de los vecinos cuando depositan la basura en los contenedores y sancionar a los usuarios que contravengan las ordenanzas municipales.

Noticias relacionadas y más

El municipio cuenta con una red de unas 350 cámaras distribuidas en los espacios más concurridos, como el paseo marítimo y el casco antiguo, que el Ayuntamiento ha instalado en los últimos años para garantizar la protección de los vecinos ante robos o agresiones.

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