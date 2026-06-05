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Reconocimiento

Marbella distingue a la cirujana y triple campeona de 101 km de Ronda como Marbellera de Honor

La asociación de vecinos Huerto Porral distingue a la cirujana y atleta por su destacada labor sanitaria y sus logros deportivos en pruebas de resistencia

La marbellí Ana Cerván, en una imagen difundida en sus redes sociales.

La marbellí Ana Cerván, en una imagen difundida en sus redes sociales. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

La doctora marbellí y deportista Ana Cerván de la Haba será reconocida el 11 de junio, Día del Patrón local San Bernabé, como Marbellera de Honor en la tradicional ceremonia que se celebrará en la Cruz del Humilladero -donde, según la tradición, Fernando de Aragón recibió las llaves de la ciudad durante la reconquista cristiana de la península Ibérica- en un acto que organizará la asociación de vecinos Huerto Porral.

Los vecinos que impulsan el evento distinguen así a Cerván por su destaca labor en el ámbito sanitario y por sus logros deportivos.

«Es una prestigiosa cirujana especializada en columna y traumatología que ha conseguido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes de la ciudad. También tienen una estrecha vinculación con el deporte y la capacidad de superación. Además de su trayectoria profesional, ha sobresalido en disciplinas como el atletismo y las pruebas de resistencia, llevando el nombre de Marbella por bandera», señala el presidente del colectivo vecinal, Cristóbal Mesa.

La atleta marbellí se ha proclamado en tres ocasiones campeona de la prueba de fondo de los 101 kilómetros de Ronda con la Legión.

La entrega del reconocimiento a Cerván será uno de los eventos más destacados de los que el municipio alberga para rendir homenaje a su Patrón San Bernabé.

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Será una procesión de carácter cívico y religioso con el que Marbella recuerda cada año la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, hito que se produjo el 11 de junio de 1485 sin derramamiento de sangre.

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