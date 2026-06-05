Rehabilitan el jardín árabe del parque de Los Tres Jardines, en San Pedro Alcántara

El parque de Los Tres Jardines, uno de los recintos forestales urbanos de mayor extensión de la provincia de Málaga, recupera su mejor imagen tras años en estado de abandono.

El recinto ha recuperado el jardín árabe, de unos 7.500 metros cuadrados de superficie y que apenas tuvo funcionamiento durante unos meses, tras unas actuaciones que han permitido rehabilitar elementos esenciales de su diseño original y optimizar sus condiciones de uso y mantenimiento.

Uno de los aspectos más relevantes de la intervención ha sido la recuperación integral de la fuente, elemento central de un espacio que se inspira en la tradición paisajística árabe y mediterránea.

Para devolver la funcionalidad a la infraestructura se ha ejecutado una nueva acometida de agua, se ha construido un pozo destinado al sistema de depuración, filtrado y bombeo y se ha incorporado un sistema de recirculación.

Renovadas las tuberías del parque

También se han renovado las tuberías, se han reparado las fugas existentes y se ha acondicionado el vaso de la fuente mediante trabajos de picado, enfoscado, impermeabilización y pintura.

La empresa que acomete las actuaciones de mejora por un coste de 400.000 euros ha restaurado también los elementos ornamentales y los bordillos que rodean la instalación.

Respecto a la vegetación, las actuaciones han incluido la plantación de 54 ejemplares de árboles frutales, como higueras, nísperos, membrillos, limoneros, naranjos, granados y algarrobos, además de la reubicación de diferentes especies para respetar la composición original del jardín.

Asimismo, se ha instalado una red de riego por goteo que permitirá optimizar el mantenimiento de las plantaciones y mejorar la eficiencia del consumo de agua.

El agua, fundamental

«En un jardín de esta tipología, el agua es fundamental y llegar a un espacio como este implica querer ver y escuchar este sonido. Los trabajos realizados han permitido recuperar su funcionalidad, reforzar su carácter paisajístico y mejorar las condiciones de uso para vecinos y visitantes», señala el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, que ha visitado el recinto forestal, de unos 92.000 metros cuadrados de superficie y que gestiona el Ayuntamiento desde 2018.

El Gobierno local ha iniciado las actuaciones de mejora del parque tras las críticas de la oposición sobre el estado de abandono del recinto, que, además de la zona árabe, cuenta con un jardín mediterráneo y otra subtropical.

El parque se encontraba tan deteriorado que el Ayuntamiento pidió a la empresa concesionaria un «plan de puesta a punto» del recinto.