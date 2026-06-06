Seguridad
Unos 500 efectivos velarán por la seguridad durante la Feria de San Bernabé, en Marbella
El dispositivo incluye el uso de 32 cámaras de videovigilancia ubicadas en la Feria de Día y en la parcela que albergará las atracciones nocturnas, situada al norte del centro urbano
Unos 500 efectivos de distintos cuerpos de seguridad y servicios velarán por el control durante la Feria y Fiestas de Marbella en honor al Patrón San Bernabé, que el municipio celebrará del 8 al 14 de junio.
El dispositivo incluirá sistemas específicos integrados por 32 cámaras de videovigilancia en la Feria de Día, que se ubicará en el centro histórico de Marbella; y la parcela que albergará las atracciones de noche, ubicada al norte del centro urbano; y el despliegue de la unidad municipal de drones.
Labores contra hurtos y robos
En el dispositivo de vigilancia participarán también unidades de intervención para los cierres nocturnos; agentes de paisano para las labores preventivas frente a hurtos y robos; y efectivos del servicio de Bomberos que permanecerán de forma física en la feria para supervisar las instalaciones provisionales y tener un contacto permanente con los feriantes.
El operativo contará con la participación de la Policía Local y Nacional, los bomberos, los voluntarios de Protección Civil, la Guardia Civil de Tráfico, seguridad privada, voluntarios y servicios sanitarios; y unidades especializadas y servicios extraordinarios que reforzarán la cobertura habitual de Marbella durante la Feria.
En materia sanitaria y de emergencia, se reforzará el servicio de ambulancias y Protección Civil y se duplicará la cobertura ordinaria de la Ciudad.
Centros de coordinación para la seguridad y emergencias
El operativo de seguridad y emergencias se planificará desde dos centros de coordinación, que estarán ubicados en el centro de Marbella y en la parcela que albergará las atracciones nocturnas. Ambos centros estarán conectados con el Centro de Coordinación Municipal.
El Ayuntamiento habilitará también bolsas de aparcamiento y refuerzos del transporte colectivo para tratar de mejorar la movilidad en Marbella, uno de los grandes problemas que sufre la ciudad, especialmente en los periodos de mayor afluencia de turistas o en eventos que movilizan a un gran número de personas.
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