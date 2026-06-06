Unos 500 efectivos velarán por la seguridad durante la Feria de San Bernabé, en Marbella

Unos 500 efectivos de distintos cuerpos de seguridad y servicios velarán por el control durante la Feria y Fiestas de Marbella en honor al Patrón San Bernabé, que el municipio celebrará del 8 al 14 de junio.

El dispositivo incluirá sistemas específicos integrados por 32 cámaras de videovigilancia en la Feria de Día, que se ubicará en el centro histórico de Marbella; y la parcela que albergará las atracciones de noche, ubicada al norte del centro urbano; y el despliegue de la unidad municipal de drones.

Labores contra hurtos y robos

En el dispositivo de vigilancia participarán también unidades de intervención para los cierres nocturnos; agentes de paisano para las labores preventivas frente a hurtos y robos; y efectivos del servicio de Bomberos que permanecerán de forma física en la feria para supervisar las instalaciones provisionales y tener un contacto permanente con los feriantes.

El operativo contará con la participación de la Policía Local y Nacional, los bomberos, los voluntarios de Protección Civil, la Guardia Civil de Tráfico, seguridad privada, voluntarios y servicios sanitarios; y unidades especializadas y servicios extraordinarios que reforzarán la cobertura habitual de Marbella durante la Feria.

En materia sanitaria y de emergencia, se reforzará el servicio de ambulancias y Protección Civil y se duplicará la cobertura ordinaria de la Ciudad.

Centros de coordinación para la seguridad y emergencias

El operativo de seguridad y emergencias se planificará desde dos centros de coordinación, que estarán ubicados en el centro de Marbella y en la parcela que albergará las atracciones nocturnas. Ambos centros estarán conectados con el Centro de Coordinación Municipal.

El Ayuntamiento habilitará también bolsas de aparcamiento y refuerzos del transporte colectivo para tratar de mejorar la movilidad en Marbella, uno de los grandes problemas que sufre la ciudad, especialmente en los periodos de mayor afluencia de turistas o en eventos que movilizan a un gran número de personas.