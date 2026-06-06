Los comerciantes piden posponer a septiembre el cierre del mercado de San Pedro Alcántara

Comerciantes de los establecimientos del mercado municipal de San Pedro Alcántara piden al Ayuntamiento que aplace a septiembre el inicio de las reformas de mejora del equipamiento para poder mantener la actividad económica en verano, el periodo de más afluencia de turistas al municipio.

Los empresarios recuerdan que las obras llevan décadas pendiente de ejecución, por lo que un aplazamiento de tres meses -el inicio de las actuaciones está previsto para el 1 de julio- apenas alteraría las previsiones del equipo de Gobierno.

Deficiencias en el mercado municipal

En 2008, el Ejecutivo local convocó un concurso de ideas para remodelar el mercado y presentó un proyecto ganador, pero la iniciativa no prosperó. Desde entonces, el equipamiento apenas ha experimentado trabajos de mantenimiento, lo que hace que presente deficiencias como ausencia de aire acondicionado, el funcionamiento de una sola cámara de frío, averías en las puertas automáticas o problemas de seguridad.

La reforma del mercado ha sido también una promesa del PP en las elecciones locales desde 2007 a 2023.

«Hay una falta de mantenimiento continuada por parte del Ayuntamiento», señalan los comerciantes que trabajan en la instalación.

La reforma del mercado ha generado las críticas de los empresarios, ya que el Gobierno local tiene previsto trasladarles al mercado municipal de Marbella, ubicado a unos diez kilómetros de distancia de San Pedro, durante el tiempo que duren las actuaciones, estimado en, al menos, un año.

Los empresarios aseguran que el traslado les obligaría a afrontar nuevas inversiones y les haría perder la clientela de San Pedro y temen que, una vez de regreso al mercado local, los consumidores hayan encontrado comercios alternativos.

«¿Quién irá a Marbella a comprarnos flores, el pescado o la carne?», se pregunta uno de los empresarios.

«La única opción es desplazarnos a Marbella y toda la clientela de 40 años se queda en San Pedro», señala otro comerciante,

Los empresarios proponen que el Ayuntamiento habilite una carpa provisional en un aparcamiento anexo al mercado en cuyo interior puedan continuar con la actividad durante el tiempo que se prolonguen las obras. Aseguran que el Gobierno local planteó la opción, pero ahora la descarta, señalan, por su elevado coste económico.

Ayuntamiento y comerciantes tienen prevista una reunión la próxima semana.

Falta de planificación

El PSOE lamentó ayer que el Gobierno local inicie las actuaciones sin haber consensuado de forma previa con los empresarios una alternativa viable y sin ofrecerles garantías para la continuidad de sus negocios.

«Hace falta transparencia, planificación y diálogo para evitar que quienes mantienen vivo el mercado desde hace décadas sean los grandes perjudicados de una actuación largamente prometida», señaló el edil Antonio Párraga.