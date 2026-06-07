Marbella destina 200.000 euros a mejorar la movilidad en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella invertirá alrededor de 200.000 euros en mejorar la movilidad en el entorno de la calle Edgar Neville, en San Pedro Alcántara, con unas obras que, previsiblemente, estarán concluidas en el plazo de una semana.

El Consistorio confía en que la actuación contribuya a mejorar la movilidad en San Pedro Alcántara, una de las grandes deficiencias del municipio.

Doble sentido de circulación

Las obras permitirán convertir el vial en una calle de doble sentido de circulación y optimizar la conexión entre el paseo marítimo sampedreño y la salida de la autovía A-7 hacia el distrito de Nueva Andalucía.

La intervención se ejecuta tras las reclamaciones de los vecinos de la zona, que venían demandando medidas para mejorar la fluidez del tráfico en uno de los accesos más transitados de San Pedro.

Los trabajos se desarrollan sobre una superficie de unos 7.000 metros cuadrados y una longitud de cerca de 700 metros, en la confluencia de las calles Edgar Neville, Rafael Alberti, Las Mimosas y Ventura del Mar.

Más aparcamientos y seguridad vial

La actuación incluye el reasfaltado del viario, la reorganización completa de la circulación, la mejora del alumbrado público y la adecuación de distintas infraestructuras urbanas.

El proyecto permitirá habilitar más de 70 plazas de aparcamiento, incluidas reservas para personas con movilidad reducida, además de reforzar la seguridad vial mediante la instalación de elementos de calmado de tráfico y la mejora de la señalización horizontal y vertical.

«Esta es una de las obras que se desarrollan actualmente en San Pedro. Damos un paso más permitiendo también el recorrido en sentido contrario, desde San Pedro Alcántara hasta la rotonda de acceso a Nueva Andalucía, una medida que contribuirá a aliviar la carga de tráfico de la autovía A-7», ha señalado la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Los últimos trabajos previstos consistirán en el pintado definitivo del vial, unas labores que se desarrollarán durante la próxima semana para que la actuación quede completamente terminada antes del inicio del periodo de mayor afluencia estival.