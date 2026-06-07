Marbella renueva la pasarela de la senda litoral en las Dunas de Artola

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado los trabajos de mejora y renovación de la pasarela de las Dunas de Artola, una actuación que ha permitido intervenir sobre 1.250 metros cuadrados de sendero en este enclave natural protegido.

El objetivo de la obra ha sido reforzar la seguridad de los usuarios, mejorar el estado de la infraestructura y garantizar la conservación de una de las zonas de mayor valor ambiental y paisajístico del municipio.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha visitado la actuación junto al concejal del ramo, Diego López, y ha destacado que se trata de una intervención destinada a “revitalizar y, sobre todo, asegurar una parte muy importante de nuestra senda litoral, que constituye uno de los grandes atractivos de Marbella”.

La regidora ha subrayado además que el recorrido es ahora más amplio, ya que la pasarela ha pasado de 2,5 a tres metros de anchura.

Renovación de 500 metros de plataforma de madera

Los trabajos han incluido la renovación completa de 500 metros lineales de plataforma de madera y la sustitución de 100 metros de barandillas. También se han reparado 48 listones y 40 tramos de barandilla que presentaban deterioro.

La actuación se ha completado con la sustitución de un banco de madera y la mejora de cinco pilotes de apoyo de la estructura.

Según ha explicado Muñoz, algunos tramos presentaban un desgaste natural derivado del uso continuado y de la proximidad al mar. “Había elementos que requerían ser sustituidos para evitar problemas de seguridad y garantizar que esta infraestructura continúe prestando servicio en las mejores condiciones”, ha señalado.

Dunas de Artola/Playa de Cabopino / L.O.

Un espacio protegido junto al litoral

La intervención ha consistido en la retirada de la pasarela existente y de sus elementos de soporte en los tramos afectados, la regularización del terreno, la instalación de geotextil antirraíces, la colocación del nuevo entarimado y la reposición parcial de barandillas.

El Ayuntamiento ha aprovechado los elementos que se encontraban en buen estado con el objetivo de optimizar los recursos disponibles.

La alcaldesa ha incidido en la importancia de conservar este entorno, al que ha definido como “uno de los pulmones verdes de la ciudad” y por el que transitan miles de personas a lo largo del año.

“Las Dunas de Artola son un espacio protegido de enorme valor ambiental y paisajístico, por lo que resulta fundamental compatibilizar su conservación con el disfrute seguro de vecinos y visitantes”, ha afirmado.

Mantenimiento de la senda litoral

Muñoz ha asegurado que el Consistorio realiza un seguimiento permanente de este tipo de equipamientos, especialmente de aquellos situados en primera línea de costa, donde las condiciones ambientales aceleran el desgaste de las instalaciones.

“Tenemos un control constante y hacemos un importante esfuerzo para que todas las instalaciones municipales estén perfectamente cuidadas y mantenidas”, ha indicado.

La regidora ha agradecido el trabajo de la delegación de Playas y ha recordado que Marbella mantiene distintos reconocimientos en materia de calidad y sostenibilidad del litoral, como las banderas azules, la S de Sostenibilidad o la Q de Calidad.

“Seguimos mejorando accesos e infraestructuras”, ha señalado Muñoz, quien ha destacado que Marbella es “la ciudad de España con mayor número de banderas por kilómetro de playa”.