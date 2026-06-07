Seguridad
Marbella retira seis torres de alta tensión y soterra dos kilómetros de cableado en Nueva Andalucía
Las actuaciones, sufragadas por un desarrollo urbanístico privado, contempla también el soterramiento de dos kilómetros de cableado
El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para retirar seis torres de alta tensión en el distrito de Nueva Andalucía y soterrar cerca de dos kilómetros de cableado eléctrico.
La actuación beneficiará concretamente a las líneas de Marbella Paraíso y Cosol Nueva Andalucía, situadas en el centro del núcleo poblacional de Nueva Andalucía y junto a diferentes viviendas.
Más seguridad y recuperación de espacios vecinales
El objetivo del proyecto es eliminar este tipo de instalaciones para reforzar la seguridad y recuperar espacios para el uso vecinal. La intervención cuenta con una inversión de unos dos millones de euros, sufragados por un desarrollo urbanístico privado que se ejecuta en la zona.
«Se trata de un área prioritaria para el equipo de Gobierno y que se ha reforzado durante las últimas legislaturas bajo la dirección del director general del área, Ignacio Díaz», ha indicado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Marbella, José Eduardo Díaz.
Estas actuaciones se suman a otras similares ya ejecutadas en calle Castilla o en el entorno de Salduba, así como a las que se encuentran en pleno desarrollo, como en Río Real, en Marbella, donde también se están soterrando líneas eléctricas.
Nuevas actuaciones en Bello Horizonte, Las Medranas y Río Real
De cara al futuro, el Ayuntamiento proyecta intervenciones similares en zonas como Bello Horizonte, Las Medranas, Nueva Andalucía o Río Real.
El Consistorio asegura que mantiene relaciones con la empresa suministradora del flujo eléctrico, Endesa, para desarrollar un plan específico de eliminación y soterramiento de líneas de media tensión.
Entre las actuaciones previstas por el Ayuntamiento y Endesa figura la puesta en marcha de una subestación eléctrica en la zona norte del polígono industrial de San Pedro Alcántara, una de las principales reivindicaciones del tejido empresarial de la localidad para garantizar futuros desarrollos y sectores residenciales.
«Nuestro objetivo es construir una ciudad mejor equipada, más segura y con mejores infraestructuras para el presente y para el futuro», ha señalado el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz.
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