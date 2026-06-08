Delimitan zonas de hogueras para la Noche de San Juan

Marbella y San Pedro Alcántara se preparan para vivir la Noche de San Juan, el 23 de junio. El litoral contará con zonas concretas para el prendido de hogueras. Los espacios habilitados serán las playas de San Pedro Alcántara; de Nueva Andalucía, junto a la zona de moragas; las playas El Cable y El Pinillo, en Marbella, desde el muro de Levante del puerto pesquero y recreativo La Bajadilla hasta Río Real; y las playas de Alicate y Real de Zaragoza, en los puntos habilitados junto a la plaza Los Tamarindos, la urbanización Las Chapas, el chiringuito Siroco y la zona de moragas de Las Chapas.

Asimismo, los chiringuitos y establecimientos fijos de playa y los espacios temporales y desmontables podrán realizar fogatas controladas en la zona de playa colindante a sus instalaciones.

Los concesionarios serán los responsables de garantizar la seguridad del espacio ocupado y de retirar los restos y residuos generados. Tendrán que dejar la zona completamente limpia una vez finalizada la actividad y, en cualquier caso, antes de las 4.00 horas del 24 de junio.

Los titulares de estos negocios deberán comunicar la realización de esta actividad mediante instancia general presentada a través de la sede electrónica municipal, dirigida a la Delegación de Playas, hasta el 18 de junio.

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Además, únicamente se permitirá el uso de madera como combustible y queda prohibida la quema de plásticos, vidrios u otros materiales que puedan resultar peligrosos o dañar el medio ambiente.