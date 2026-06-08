Cultura
Marbella rememora la entrada de Fernando el Católico, en 1485
La representación histórica se celebrará el 13 de junio, con unos 85 figurantes, caballos, cetrería y música renacentista por las calles del casco antiguo
Marbella volverá a mirar a su pasado el próximo 13 de junio, a partir de las 11.00 horas, con la recreación histórica de la entrada del rey Fernando de Aragón en la ciudad para tomar posesión del municipio, un episodio fechado el 11 de junio de 1485.
La representación, organizada por el Instituto Cultural Fernando el Católico, partirá desde las inmediaciones del colegio Monseñor Rodrigo Bocanegra y recorrerá distintas calles del casco antiguo de Marbella hasta llegar a la plaza de la Iglesia.
Será en este enclave donde se escenificará uno de los momentos centrales del acto: la entrega simbólica de las llaves de la ciudad al monarca aragonés, coincidiendo con la festividad de San Bernabé.
Un desfile con figurantes, caballos y música renacentista
Durante el recorrido, la organización ofrecerá explicaciones históricas sobre los hechos que se recrean, con el objetivo de acercar al público el contexto de este episodio vinculado a la incorporación de Marbella a la Corona castellana en el siglo XV.
La edición de este año contará con la participación de alrededor de 85 figurantes, caracterizados como soldados cristianos y musulmanes, damas y otros personajes de la época.
El desfile incluirá además cinco caballos, un burro, exhibiciones de cetrería y la actuación de un coro de música renacentista, que acompañará la comitiva por las calles del centro histórico.
La recreación se consolida así como una de las actividades más singulares del calendario cultural de Marbella, al unir divulgación histórica, patrimonio y participación ciudadana en pleno casco antiguo.
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