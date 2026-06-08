El tributo culinario a Luis de Lezama

Dejó una profunda impronta, buena parte de ella en la Costa del Sol, durante una frenética vida en la que fue sacerdote, periodista, empresario, escritor e impulsor de la economía social. Y este año, su huella se podrá sentir también a través de la gastronomía.

El Grupo Lezama celebrará en la semana del 15 al 21 de junio el 90 aniversario del nacimiento de su fundador, Luis de Lezama, que falleció en 2025, con una propuesta gastronómica con la que la firma quiere rendir un homenaje a su creador y a las personas que han aportado su esfuerzo; y conmemorar el 30 aniversario de la consolidación jurídica de la Fundación Iruaritz Lezama.

La propuesta La cocina de don Luis, que se podrá degustar en la Taberna del Alabardero Marbella -ubicada en la urbanización Castiglione de San Pedro Alcántara-, contará con diferentes tipos de pescados, carnes y postres.

El Menú don Luis tendrá, como entrada, un salmorejo andaluz con jamón ibérico y huevo; lomo de merluza con almejas en salsa verde y un rabo de toro al estilo de San Isidro. Un arroz con leche caramelizado según la receta de la tía Margarita será el dulce colofón.

El Menú don Luis camina desde los orígenes vascos del fundador del grupo hasta la exportación de la gastronomía tradicional de Euskadi a Estados Unidos pasando por su periplo andaluz.

El Menú Los viajes de don Luis, que combina el lenguado con la ostra Belón al champán y el pichón de Bresse, rememora la aventura hostelera de Luis de Lezama en Suiza, país en el que, en 1982, se diplomó en Dirección y Planificación Hostelera.

El Desayuno doña Ebi, con su morcilla de Amurrio, evoca la localidad vasca en la que el fundador del grupo Lezama puso en marcha un hotel rural respetando los cánones tradicionales de los caseríos vascos; mientras el Menú Idilio es un tributo a la época sevillana de Lezama en pleno 1992 con la celebración de la Exposición Universal.

La iniciativa «es un recorrido por la geografía sentimental de la historia del Grupo Lezama y su fundación, pero también de las historias personales de sus clientes. Habrá quien, al probar alguno de estos platos, vuelva a algún lugar dentro de sí en el que guarda los mejores momentos de su vida», señala el chef ejecutivo del Grupo Lezama, Roberto Hierro.

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El Grupo Lezama cuenta también con establecimientos en Madrid y Washington.