Anuncian en Marbella siete millones de euros en seguridad vial, limpieza y deporte

La Corporación municipal de Marbella aprobó ayer, en una sesión plenaria extraordinaria, una modificación presupuestaria a cargo del remanente de tesorería de 7,2 millones de euros .

El equipo de Gobierno aseguró que destinará la cuantía a mejorar la seguridad vial y los equipamientos deportivos; y a reforzar la limpieza, uno de los aspectos de la gestión municipal que más críticas recibe por parte de las pymes y la oposición desde hace dos años, especialmente en los meses de verano.

«Estas actuaciones responden a necesidades detectadas por los servicios técnicos y los propios vecinos», señaló el portavoz municipal, Félix Romero.

El Gobierno local invertirá parte de la cuantía a crear un punto limpio en San Pedro Alcántara con el que tratar de mejorar la gestión de los residuos y prevenir los vertidos incontrolados; y a reforzar el servicio municipal de limpieza con la adquisición de hidrolimpiadores y contenedores.

El resto de la partida se invertirá en pagar el proyecto para modificar la cubierta metálica de la pista exterior del pabellón de deportes Carlos Cabezas, ubicado en la zona residencial de Bello Horizonte; y a financiar las actuaciones de rehabilitación del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, de Marbella.

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También se destinará a la regeneración del firme de diversas calles del término municipal y la prolongación de la senda litoral a su paso por la zona de la playa de Alicate, ubicada en el distrito de Las Chapas.