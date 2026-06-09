Comienza en Marbella una feria marcada por las dudas sobre el recinto ferial definitivo

Marbella inicia una Feria y Fiestas en honor a San Bernabé marcadas por la carencia de un recinto ferial permanente, equipamiento del que dispone buena parte de los municipios próximos.

La construcción de un equipamiento que albergue las celebraciones en homenaje al Patrón de la localidad es uno de los proyectos que más veces ha reiterado el equipo de Gobierno, aunque sin visos de realidad tras años de anuncios.

A inicios de junio, el Ayuntamiento anunció una medida urbanística para delimitar una superficie de unos 80.000 metros cuadrados de superficie al norte del centro urbano y el embovedado de un arroyo para habilitar en la zona un recinto ferial definitivo.

El proyecto contempla una avenida ajardinada de grandes dimensiones, áreas diferenciadas para atracciones infantiles y de adultos, zonas de restauración, casetas de día y de noche o un auditorio.

«Es un proyecto prioritario para Marbella. Nos permitirá dotarnos de un recinto ferial permanente de primer nivel», señala el equipo de Gobierno.

El proyecto, sin embargo, forma parte de una actuación más amplia que contempla la edificación de unas 1.330 viviendas y la construcción de equipamientos y conexiones viarias en una superficie de unos 365.000 metros cuadrados, por lo que su construcción condicionaría la ejecución del recinto ferial permanente.

«El recinto ferial se ejecutará de forma progresiva conforme avance la urbanización del sector de arroyo Segundo y se completen las distintas fases de ejecución previstas», explica el equipo de Gobierno.

El recinto ferial de Marbella, que este año contará con 10.000 metros cuadrados de superficie más, se habilita desde 2022 en diferentes parcelas ubicadas en arroyo Segundo que entidades privadas ceden al Ayuntamiento de forma provisional para la celebración del evento.

Tributo al rock andaluz

La clausura de la feria de Marbella contará en esta edición con un concierto de rock andaluz en el que participarán, en un escenario ubicado en la avenida Ramón y Cajal, Medina Azahara, Manzanita y un tributo al grupo Triana.

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El pregón de la Feria lo pronunció ayer Aurelio Gómez Gutiérrez, un trabajador municipal vinculado a la organización de eventos festivos en Marbella; mientras el arco de acceso a la Feria de Día, que se ubica en el centro urbano, estará dedicado al club motociclista Los Mentirosos, en homenaje a su trayectoria.