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Xavi Hernández disputará en Marbella un partido benéfico a favor de CADI

Marbella albergará el 16 de junio, a las 20.00 horas en las instalaciones del Marbella Football Center, un partido benéfico

Xavi Hernández disputará un partido benéfico a favor de CADI

Xavi Hernández disputará un partido benéfico a favor de CADI / X

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Marcel Vidal

Marbella

Marbella albergará el 16 de junio, a las 20.00 horas en las instalaciones del Marbella Football Center, un partido benéfico que enfrentará a la selección española campeona del mundo sub-20 en Nigeria contra un combinado de veteranos de la Asociación de Futbolistas Españoles.

La recaudación se destinará de forma íntegra a la Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil (CADI).

Algunos de los participantes del encuentro benéfico serán, según la organización, el exfutbolista y exentrenador del F.C Barcelona, Xavi Hernández; o los exinternacionales Rubén de la Red y Carlos Marchena.

«Participar en encuentros de este tipo nos permite seguir disfrutando del fútbol y, sobre todo, contribuir a mejorar la vida de muchas personas», señala el exfutbolista Vicente Valcarce, que también participará en el encuentro benéfico.

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Para la coordinadora deportiva de CADI, Maite Caño, el partido «es un auténtico regalo para nosotros». «El deporte forma parte del ADN de CADI. Más allá del impulso económico que supone la iniciativa, es importante sentir que contamos con el apoyo de instituciones y entidades», agrega.

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