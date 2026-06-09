Solidaridad
Xavi Hernández disputará en Marbella un partido benéfico a favor de CADI
Marbella albergará el 16 de junio, a las 20.00 horas en las instalaciones del Marbella Football Center, un partido benéfico
Marbella albergará el 16 de junio, a las 20.00 horas en las instalaciones del Marbella Football Center, un partido benéfico que enfrentará a la selección española campeona del mundo sub-20 en Nigeria contra un combinado de veteranos de la Asociación de Futbolistas Españoles.
La recaudación se destinará de forma íntegra a la Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil (CADI).
Algunos de los participantes del encuentro benéfico serán, según la organización, el exfutbolista y exentrenador del F.C Barcelona, Xavi Hernández; o los exinternacionales Rubén de la Red y Carlos Marchena.
«Participar en encuentros de este tipo nos permite seguir disfrutando del fútbol y, sobre todo, contribuir a mejorar la vida de muchas personas», señala el exfutbolista Vicente Valcarce, que también participará en el encuentro benéfico.
Para la coordinadora deportiva de CADI, Maite Caño, el partido «es un auténtico regalo para nosotros». «El deporte forma parte del ADN de CADI. Más allá del impulso económico que supone la iniciativa, es importante sentir que contamos con el apoyo de instituciones y entidades», agrega.
- Investigan una agresión sexual a una niña de 4 años por parte de otro menor en un colegio en Marbella
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años en la playa de Calahonda en Marbella
- Marbella destina 200.000 euros a mejorar la movilidad en San Pedro Alcántara
- La Policía Nacional detiene en Marbella a tres personas por vender ropa falsificada en dos tiendas de lujo
- Indignación entre comerciantes por el traslado del mercado de San Pedro Alcántara: «Me voy a la calle sin nada»
- El menú más solidario de Marbella: Llega la segunda edición de Culinary Icons
- Marbella se consolida en el mercado de vivienda de lujo mundial: está en el Top 20 de precios en una lista que lideran Mónaco, Hong Kong y Ginebra
- La Feria de San Bernabé en los años 30