Más de 150 jóvenes de Marbella aprenden a prevenir el melanoma en edades tempranas

Más de 150 jóvenes de Marbella de entre 11 y 16 años han participado en una jornada de sensibilización sobre la prevención del melanoma y la fotoprotección en edades tempranas.

La jornada, impulsada por la Junta de Andalucía, contó con la charla ‘Melanoma, no me molas’ en la que el dermatólogo Ismael Millán, la residente especializada María Velasco y la técnico de cuidados de Enfermería Rocío Benítez han explicado qué es el melanoma, cuáles son sus principales factores de riesgo, cómo se manifiesta en la piel y qué medidas preventivas se deben adoptar para prevenir su aparición.

Los expertos señalaron que el melanoma es el cáncer de piel menos frecuente, pero el más agresivo.

Una segunda charla sobre fotoprotección impartida por Ismael Millán y los laboratorios ISDIN han permitido a los participantes, a través de una actividad práctica, observar en tiempo real el efecto de la radiación ultravioleta sobre su propia piel mediante una cámara UV, además de aprender las pautas para una correcta aplicación del fotoprotector.

Posteriormente, el público ha asistido a una zona de chequeos cutáneos personalizados, en la que los profesionales de la medicina y enfermería del Hospital Costa del Sol y del Distrito de Atención Primaria han ofrecido asesoramiento individualizado y recomendaciones preventivas adaptadas a cada tipo de piel.

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La jornada se celebra en torno al Día Mundial del Melanoma, que se conmemora el 23 de mayo.