Solidaridad
El Ayuntamiento de Marbella cede una parcela a un centro de día para una asociación de autismo
La parcela municipal cedida en Elviria, en el distrito de Las Chapas, permitirá a la asociación de autismo Ángel Rivière edificar una residencia con centro de día en una concesión demanial directa
El Ayuntamiento de Marbella anunció este martes el inicio del expediente para otorgar a la asociación de autismo Ángel Rivière una parcela municipal situada en la zona Sur de Elviria, en el distrito de Las Chapas, destinada a la construcción de una residencia que integrará un centro de día.
El terreno que ofrecerá el Ayuntamiento a través de una concesión demanial directa cuenta con una superficie de alrededor de 6.650 metros cuadrados.
«Esta concesión demanial no lleva aparejado ningún canon y se tramita desde un planteamiento de absoluta cooperación con esta entidad», señaló el portavoz municipal, Félix Romero.
Por otra parte, el Consistorio dio cuenta del Plan de Atención Inmediata de los Servicios Sociales Comunitarios, dotado con un fondo de unos 100.000 euros.
El Ayuntamiento emplea esta partida para atender situaciones de emergencia social derivadas de incidencias climáticas, casos de desamparo o circunstancias de especial vulnerabilidad para ofrecer alojamientos, manutenciones o estancias temporales.
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