Policías y tecnología para garantizar la seguridad en la Feria de Marbella

Más de 500 efectivos de diferentes Cuerpos de Seguridad y Emergencias velarán por la Feria y Fiestas en honor al Patrón San Bernabé, que Marbella alberga hasta el domingo.

El dispositivo de seguridad de uno de los eventos más multitudinarios que alberga el municipio durante el año contará con el apoyo de diferentes dispositivos tecnológicos, entre ellos, una red de 30 cámaras de videovigilancia distribuidos en algunas de las zonas más concurridas de Marbella.

Los efectivos de la Policía Local y Nacional, bomberos, Guardia Civil, personal sanitario y voluntarios de Protección Civil dispondrán también del apoyo de cinco drones destinados a labores de supervisión en áreas de distintos horarios y espacios del recinto que alberga la feria.

Centro de coordinación

Los agentes dispondrán de cámaras corporales para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia y estarán coordinados con el resto de efectivos del dispositivo de seguridad a través de un centro de coordinación operativo ubicado en la feria de día y otro, situado en la de noche.

La Feria dispondrá también de un dispositivo especial de limpieza 24 horas y que contará con 75 operarios que actuarán en las parcelas ubicadas en la zona norte de Marbella que alberga las atracciones de la Feria de Noche y el casco antiguo, que acoge la Feria de Día.

El Ayuntamiento busca así mantener la salubridad y la buena imagen de la ciudad durante el primer gran evento de masas del verano y tras dos estíos en los que la gestión de la limpieza de Marbella ha recibido frecuentes críticas por parte del tejido empresarial del municipio y de la oposición.

Limpieza durante la feria

El dispositivo de limpieza incluye operarios de barrido, equipos de hidrolimpieza, camiones, baldeadoras y barredoras para intentar mantener la imagen de un municipio cuyo desarrollo económico está estrechamente ligado a la llegada de turistas.

«Estos recursos permitirán actuar de manera constante en las zonas de mayor tránsito, así como dar respuesta inmediata a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de la feria», asegura el Ayuntamiento.

El dispositivo de limpieza prestará un servicio especial de baldeo diario en el Casco Antiguo, que se realizará tras la finalización de la jornada para que las calles recuperen «las mejores condiciones de limpieza» de cara a cada una de las jornadas de celebración de la Feria, apunta el Consistorio.

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El Ayuntamiento apela también a la colaboración de los vecinos, visitantes, responsables de casetas y establecimientos.