Tradiciones
Marbella ya luce el pendón de cara al Día del Patrón San Bernabé
La reliquia se iza en la Delegación de Fiestas ante la ejecución de unas obras en el Ayuntamiento
El Pendón de Marbella, histórica reliquia de la ciudad, luce ya en el balcón de la sede de la Delegación de Fiestas, ubicada en la calle Salinas, tras cambiar este año su ubicación debido a las obras de reforma que se están llevando a cabo en el edificio Consistorial.
El acto de colocación por parte del concejal más joven de la Corporación local, Alejandro González, se llevó a cabo en la víspera del Día del Patrón, San Bernabé, y contó con la actuación de la Banda Municipal de Música.
Posteriormente, se celebró el pasacalles de gigantes y cabezudos por el Casco Antiguo, junto a la Agrupación Musical Marbella, con la colaboración del alumnado del Colegio Monseñor Rodrigo Bocanegra.
La Semana Grande de Marbella en honor a San Bernabé comenzó el domingo y se prolongará hasta el fin de semana.
La Feria y Fiestas en honor al Patrón contará en su clausura con un concierto de rock andaluz en el que actuarán Mediana Azahara, Manzanita y un tributo al grupo Triana, en un escenario de grandes dimensiones que se habilitará para la ocasión en la avenida Ramón y Cajal.
La oferta musical durante la Feria y Fiestas de San Bernabé incluye también actuaciones diarias de las academias de baile en el escenario del parque del arroyo de La Represa y los conciertos de los grupos Los Calvin y Alejados, que ofrecerán un tributo a la música pop española; y de Los Piratas Flamencos y la formación La Cruz del Mapa, con un tributo a Manuel Carrasco.
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