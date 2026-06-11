El Marbella Summer Sport contará este año con más de 2.200 plazas

La campaña Marbella Summer Sport 2026 de este verano contará con 2.246 plazas, que forman parte de la programación estival, que dispondrá de 5.000 plazas en Marbella y San Pedro Alcántara.

La programación del evento se desarrollará en nueve ubicaciones de Marbella y San Pedro Alcántara, entre ellas el Parque del Mediterráneo, la playa de La Bajadilla, el Parque de la Constitución, el Parque Arroyo de la Represa, el Parque de la Alameda, el Centro Supera Miraflores, el entorno exterior del Palacio de Deportes de San Pedro Alcántara y las zonas ajardinadas del Paseo Marítimo sampedreño.

Como novedad de esta edición, se incorporan nuevas actividades en el Pabellón Sergio Scariolo, en San Pedro.

Entre las propuestas previstas figuran disciplinas como yoga, taichí, pilates, gimnasia saludable, stretching, entrenamiento funcional en playa, fútbol playa, voleibol playa y distintos cursos acuáticos para niños y adultos.

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A ellas, se suman en esta edición los grupos de yoga y pilates en el Pabellón Sergio Scariolo o un programa de natación para embarazadas.