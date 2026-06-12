Los actos deportivos de la Feria de Marbella reunirán a 800 participantes

El programa de actividades deportivas municipales que complementará la Feria y Fiestas de San Bernabé 2026 reunirá a más de 800 participantes en distintas disciplinas que se disputan hasta el 14 de junio.

Entre las actividades previstas, destaca el 51º Torneo de Tenis de Feria, una de las competiciones deportivas más antiguas y tradicionales que se celebran en Marbella y cuyas finales se disputarán el domingo.

El torneo se mantiene tras numerosas ediciones gracias a la labor de un grupo local de aficionados que practican este deporte en las instalaciones del Polideportivo Paco Cantos.

El programa incluye también el tradicional Torneo de Petanca, organizado por el club local y que tendrá lugar el próximo 14 de junio en las pistas Lolo Muñoz de Río Huelo; así como una de las principales novedades de este año, la recuperación del Torneo de Golf de Feria, que contará con la participación de alrededor de 120 deportistas.

La Legua de San Bernabé reunió a alrededor de 350 participantes de corredores el 7 de junio en un recorrido que partió desde la playa de La Fontanilla, en el centro urbano de Marbella, y que discurrió por el Paseo Marítimo.

El arraigo de esta prueba lo evidenció el hecho de que las inscripciones se agotaron pocos días después de abrirse el plazo.

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