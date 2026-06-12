Destinan 180.000 euros a ayudas alimentarias en Marbella

La asociación Detente y Ayuda (DYA) contará con una partida de 180.000 euros de fondos municipales para ofrecer en 2026 ayudas alimentarias de primera necesidad y artículos de higiene a personas vulnerables de Marbella.

DYA ofrece unas ayudas económicas que se pusieron en marcha con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus a través de bonos de compra que cuentan con un valor monetario definido de entre 100 y 150 euros en función de los miembros de la unidad familiar.

A través de las tarjetas monedero, las familias beneficiarias pueden realizar compras de artículos básicos, incluyendo carne, pescado fresco, frutas y verduras, en un sistema que funciona mediante convenios con distintos supermercados

«Justo después del Covid hubo muchas familias que se quedaron paradas y, a lo largo de los años, hemos ido adaptando la ayuda según las necesidades de la población de Marbella. Es una subvención muy fácil de pedir y de recibir», señala la gerente de DYA en la provincia de Málaga, Paqui Muñoz.

DYA atiende a unas 150 familias en Marbella.