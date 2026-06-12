Incorporan en Marbella dos vehículos multiservicio para limpiar el paseo marítimo

El Ayuntamiento de Marbella ha incorporado dos vehículos multiservicio destinados a reforzar las labores de limpieza en el Paseo Marítimo y su entorno, una actuación con la que intentar optimizar la capacidad de respuesta de los equipos municipales en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad, especialmente en los meses de verano.

Los vehículos destacan por su versatilidad operativa y están diseñados para facilitar tareas de apoyo vinculadas a la limpieza, el mantenimiento y la retirada de residuos o materiales en el entorno litoral.

Entre sus prestaciones se encuentran una elevada capacidad de carga y remolque, cajón trasero basculante, tracción adaptable y una importante altura libre al suelo, características que, según el equipo de Gobierno, los convierten en herramientas especialmente eficaces para intervenir en espacios de difícil acceso y para atender incidencias que requieren una actuación rápida.

«Esta medida supone una importante mejora para los trabajos que se desarrollan en este enclave, al tiempo que permite dotar a los operarios de medios más modernos, eficaces y adaptados a las necesidades reales de estas áreas», asegura el delegado de Limpieza, Diego López.

Ambos vehículos se incorporan mediante la modalidad de ‘renting’, un sistema que permite al Ayuntamiento disponer de unidades nuevas con mantenimiento incluido y le ofrece una mayor capacidad de renovación de la flota municipal.

Se trata de una fórmula que ya ha sido implantada por el Consistorio en otros servicios para intentar modernizar los recursos disponibles, mejorar la eficiencia y evitar la obsolescencia de la maquinaria.

El Ayuntamiento ha adquirido en los últimos meses maquinaria y vehículos para tratar de, ante la llegada del verano, mantener la imagen de un municipio cuya económica depende esencialmente de la llegada de turistas.

El refuerzo de los recursos se suma a diferentes procedimientos de contratación de empresas para que asuman servicios relacionados con la limpieza y el mantenimiento del espacio público de Marbella y San Pedro Alcántara.

El equipo de Gobierno busca así mantener la conservación de las calles y plazas del municipio, tras dos años en los que, especialmente en verano, diferentes imágenes de restos de basuras y residuos amontonados entorno a los contenedores han supuesto las críticas del tejido empresarial de la localidad y de los partidos de la oposición municipal.