Las galas benéficas son para el verano

La llegada del verano en Marbella y la Costa del Sol es sinónimo de turistas, playa y ocio. Pero, en el caso del municipio marbellí, también es tiempo para las galas solidarias y para que algunas de las instituciones locales muestren su cara más altruista, especialmente con los colectivos más desfavorecidos en una ciudad en la que el brillo del lujo y el esplendor contrasta a menudo con las grandes desigualdades sociales.

Y, para tratar de obtener la mayor recaudación posible, los organizadores de los eventos solidarios recurren a artistas o celebridades internacionales que suman al nombre y la imagen de uno de los destinos turísticos más conocidos del mundo.

La Fundación Cudeca, que ofrece cuidados paliativos a pacientes de cáncer en la provincia de Málaga, y la Clínica Buchinger Wilhelmi, ubicada en Marbella, celebrarán el jueves, en las instalaciones del equipamiento sanitario, una velada en la que combinarán la música jazz y el flamenco con la solidaridad.

El evento contará con las actuaciones de Jorge Pardo, considerado uno de los máximos exponentes del flamenco y el jazz, distinguido como Mejor Músico Europeo de Jazz por la Academia Francesa de Jazz y que ha compartido escenarios con Paco de Lucía o Camarón de la Isla; Bandolero, referente de la percusión flamenca; y Melón Jiménez, guitarrista de proyección internacional que se caracteriza por su sensibilidad.

«Con Trío de Reyes, los artistas ofrecen una propuesta donde tradición e innovación conviven de forma natural. Soleares, seguiriyas, tangos, tarantos y bulerías se transforman en un diálogo vivo entre el flamenco y el jazz, dando lugar a interpretaciones irrepetibles marcadas por la improvisación, la complicidad artística y la emoción compartida», señala la organización.

La velada contará también con los artistas Cecilia Krull y Paco Soto, vinculados al proyecto cultural y social Antigua Fusión, en Guatemala, y que ha acercado la formación artística a alrededor de 150 jóvenes estudiantes y músicos.

Rotary Club Marbella celebrará el viernes, en la finca La Concepción, su velada benéfica estival que, bajo el lema ‘La gala de todos’, alcanza la XXXIX edición.

Magia y alta costura

El evento contará con diferentes actuaciones musicales, rifas, subastas, un espectáculo de magia y el desfile de moda dirigido por el diseñador internacional Derek Anthony Purcell, reconocido por su trabajo para grandes estrellas de la música y el espectáculo, entre ellas Beyoncé, Kylie Minogue, Christina Aguilera y las Spice Girls.

«Esta gala es mucho más que una cena benéfica. Es un encuentro de solidaridad, compromiso y esperanza. Queremos que toda Marbella se sienta parte de este gran proyecto colectivo», señala la presidenta del colectivo, África León.

El festival de música Starlite celebrará su gala benéfica el 9 de agosto y la Fundación Global Gift ultima la suya.

El colectivo que cuenta entre sus embajadoras con la actriz Eva Longoria y el apoyo de celebridades como el escritor Boris Izaguirre, el actor Amaury Nolasco o el exfutbolista Bernd Schuster recaudará fondos con los que apoyar a colectivos sociales de Marbella.