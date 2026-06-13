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La Junta invierte 620.000 euros en mejorar tres institutos de Marbella

Se trata de los centros educativos Dunas de Las Chapas, Salduba Marbella y Sierra Blanca

Fachada principal de uno de los institutos de Marbella. | L.O.

Fachada principal de uno de los institutos de Marbella. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

La Junta de Andalucía invertirá cerca de 620.000 euros para arreglar los desperfectos que las borrascas del pasado invierno ocasionaron en tres institutos de Marbella.

El Gobierno regional ha contratado las obras de reparación de las cubiertas de los institutos Sierra Blanca, Dunas de Las Chapas y Salduba Marbella, en los que el temporal afectó, de forma especial, a las cubiertas de los edificios.

Los trabajos en el IES Sierra Blanca, que cuenta con un presupuesto de 280.000 euros, tienen un plazo de ejecución de tres meses y consistirán en la rehabilitación de cubiertas, cornisas exteriores y canalones, que han provocado filtraciones de agua y humedades en las aulas de la planta superior.

También se sellarán fisuras y se repararán patologías estructurales del forjado bajo la terraza de la cafetería y la galería.

En el IES Dunas de Las Chapas se actuará en las cubiertas del gimnasio y del edificio principal, con una inversión de 272.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Al gimnasio se le dotará de una nueva impermeabilización y en su interior se repararán los daños ocasionados por la entrada de agua. Además, las carpinterías de los huecos de fachada se reemplazarán por otras de PVC.

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La reparación en el IES Salduba, por 69.000 euros y con dos meses de ejecución, consistirá en la reparación de los daños producidos en la cubierta inclinada del centro y en el casetón del ascensor, afectado por la caída de unos árboles.

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