Apoyan a hogares de San Pedro en la compra de material escolar

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) impulsa una campaña para ayudar a los hogares de la localidad en la compra de material escolar para el próximo curso académico al mismo tiempo que incentiva el comercio entre las pymes.

Los establecimientos que participan en la campaña ofrecerán descuentos, promociones o beneficios exclusivos en la compra de material escolar, ropa, calzado o material tecnológico a las familias que cuenten con la tarjeta escolar de Apymespa a través de las ampas colaboradoras y la Asociación Detente y Ayuda.

La iniciativa logra de esta forma que las familias accedan en mejores condiciones a las compras y que los establecimientos de San Pedro Alcántara mejoren su visibilidad, atraigan nuevos clientes y participen en una acción de responsabilidad social y promoción comercial.

«El comercio local no solo vende productos o presta servicios. También sostiene empleo, da vida a las calles, contribuye a la economía del municipio y genera relaciones de confianza», destaca el colectivo empresarial.