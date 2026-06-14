La Asociación Contra el Cáncer celebrará su gala benéfica el 1 de agosto en Marbella

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebrará su gala benéfica de Marbella el 1 de agosto, que estará presentada por Eva Ruiz y ‘Poty’ Castillo.

La entidad local de la AECC, que este verano celebrará su 41 edición, organiza la gala benéfica decana de la Costa del Sol y una de las que logra mayores recaudaciones solidarias, con cuantías entorno a los 250.000 euros.

El evento congrega a buena parte del sector empresarial de Marbella y del resto de la provincia de Málaga y cuenta con actuaciones musicales y la rifa y el sorteo de artículos que ceden artistas o equipos de fútbol, como el Málaga C.F, el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

En la edición de 2025, la AECC obtuvo en una velada que contó con alrededor de 700 asistentes, una recaudación de más de 250.000, de los que cerca de 190.000 procedieron de la venta de entradas.

«La gala es una historia de generosidad, compromiso y lucha. Es también un homenaje a las personas que, durante estos años, han hecho posible que la esperanza tenga un lugar en Marbella», señala el presidente de la AECC en la localidad, Santiago Gómez-Villares.

La AECC destina la recaudación a financiar proyectos de investigación contra el cáncer y a sufragar los programas y servicios que la asociación presta de manera gratuita a pacientes y familiares y que en el caso de Marbella ronda los 400.

La AECC también organiza en Marbella otros eventos solidarios multitudinarios, como la carrera Marea Rosa.