Un reconocimiento a la constancia: vecinos de Marbella reconocen la trayectoria de Ana Cerván

La constancia y la determinación que ya mostraba desde que estudiaba en el colegio Bocanegra le ha llevado a convertirse en una de las traumatólogas más reconocidas de Marbella y en una de las deportistas más admiradas de la Costa del Sol. A ello se suma su pasión por Marbella.

La cirujana y atleta Ana Cerván ha sido reconocida este año con la medalla Marbellera de Honor, que concede la asociación de vecinos Huerto Porral a personas que destacan por su ejemplo social.

Además de en su trayectoria profesional, Cerván destaca en las disciplinas del atletismo y de las pruebas de resistencia, en las que ha sido campeona en tres ocasiones de forma individual y una por equipos de la prueba de fondo de los 101 Kilómetros de Ronda con la Legión.

«Recibir esta medalla es muy especial. En mi barrio, con las personas que forman parte de mi vida y de mis recuerdos», señaló Cerván tras recibir el jueves la distinción en la Cruz del Humilladero (donde, según la tradición, el rey Fernando de Aragón recibió las llaves de Marbella en plena reconquista cristiana de la península Ibérica), ubicada en la calle Málaga, a escasa distancia del establecimiento que regentaban sus padres en El Barrio, una de las zonas más populares de Marbella.

Cerván ha compartido la distinción con su familia, los vecinos de El Barrio y sus pacientes, «que hacen de este barrio un lugar maravilloso».

«Ana es una prestigiosa cirujana especializada en columna y traumatología que ha conseguido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes de Marbella. Y siempre lleva el nombre de Marbella por bandera. Ana se merece esta medalla», señala presidente de la agrupación vecinal, Cristóbal Mesa.

«Se trata de una persona muy constante, con mucha determinación desde pequeña, en todo lo que ha hecho, por pequeño que fuese. Esa determinación la ha llevado a ser una traumatóloga excepcional y una deportista admirada. Pero lo más significativo es que sigue siendo esa persona increíble que conocí en el colegio», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, amiga desde la infancia de la cirujana y atleta local.

«Es de esas personas que, por mucho que pase el tiempo, sabes que siempre están ahí, que te escucha y que, con una sonrisa, quita hierro a las dificultades», agrega.