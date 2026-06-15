Reconocimiento
El CEO de Les Roches, Carlos Díez de la Lastra: entre los 50 líderes del turismo de lujo en España
El directivo de la escuela figura en la lista de Forbes por su papel en el posicionamiento de España como destino de referencia para el viajero de alto nivel
El CEO de la escuela internacional de gestión hotelera con campus en Marbella Les Roches, Carlos Díez de la Lastra, ha sido reconocido como uno de los 50 líderes del turismo de lujo en España en la lista elaborada por Forbes Travel.
La distinción reconoce a los directivos, presidentes y figuras más influyentes que están redefiniendo el segmento premium del sector turístico en el país, y sitúa al CEO de Les Roches entre los principales artífices del posicionamiento del país como destino de referencia mundial para el viajero de alto nivel.
La lista pone en valor un segmento que, aunque apenas representa el tres por ciento de los viajeros que visitan España, concentra cerca del 20 por ciento del gasto turístico total según Forbes, con perfiles que superan los 700 euros de desembolso diario.
Esta asimetría evidencia el peso estratégico del turismo de lujo para la economía española, especialmente en un contexto en el que otros segmentos comienzan a mostrar cierta moderación ante el ajuste de precios. La escuela de gestión hotelera se fundó en Suiza en 1954.
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