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Marbella promociona en junio su segmento del turismo del golf

El municipio participará durante este mes en ferias especializadas en Alemania y Suecia

Uno de los campos de golf ubicados en Marbella. | L.O.

Uno de los campos de golf ubicados en Marbella. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

Marbella se promocionará en el transcurso de junio en la promoción en el segmento de golf, con acciones previstas en Hamburg y Múnich, en Alemania; la capital danesa, Copenhague; y la ciudad sueca de Malmö, consideradas estratégicas por su conexión con el turismo deportivo y de alto poder adquisitivo.

La directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, Laura de Arce, señala que "con estas últimas jornadas centradas en Europa, daremos paso a un verano en el que el municipio seguirá posicionándose como un destino cercano, seguro y de calidad ante la situación geopolítica actual".

La responsable municipal subraya igualmente que "la estrategia del Ayuntamiento pasa por mantener una promoción constante y segmentada en mercados emisores clave, apostando por productos diferenciadores como el golf, el turismo de lujo y la oferta experiencial que caracteriza a Marbella y San Pedro".

"Estas iniciativas se enmarcan dentro del plan de promoción turística internacional que desarrolla el Ayuntamiento para potenciar la desestacionalización y seguir incrementando la competitividad del destino en el ámbito internacional", agrega la directora general.

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Durante los últimos días de mayo, Marbella participó en diferentes ferias especializadas en turismo que se desarrollaron en el centro de Europa, entre ellas las celebradas en Amsterdam y París, dos de las más importantes dentro del segmento de la práctica del golf.

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