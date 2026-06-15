Marbella promociona en junio su segmento del turismo del golf

Marbella se promocionará en el transcurso de junio en la promoción en el segmento de golf, con acciones previstas en Hamburg y Múnich, en Alemania; la capital danesa, Copenhague; y la ciudad sueca de Malmö, consideradas estratégicas por su conexión con el turismo deportivo y de alto poder adquisitivo.

La directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella, Laura de Arce, señala que "con estas últimas jornadas centradas en Europa, daremos paso a un verano en el que el municipio seguirá posicionándose como un destino cercano, seguro y de calidad ante la situación geopolítica actual".

La responsable municipal subraya igualmente que "la estrategia del Ayuntamiento pasa por mantener una promoción constante y segmentada en mercados emisores clave, apostando por productos diferenciadores como el golf, el turismo de lujo y la oferta experiencial que caracteriza a Marbella y San Pedro".

"Estas iniciativas se enmarcan dentro del plan de promoción turística internacional que desarrolla el Ayuntamiento para potenciar la desestacionalización y seguir incrementando la competitividad del destino en el ámbito internacional", agrega la directora general.

Durante los últimos días de mayo, Marbella participó en diferentes ferias especializadas en turismo que se desarrollaron en el centro de Europa, entre ellas las celebradas en Amsterdam y París, dos de las más importantes dentro del segmento de la práctica del golf.