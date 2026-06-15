Prorrogan el decreto andaluz de modernización del sector hotelero en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha mantenido un encuentro con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para abordar la nueva normativa urbanística específica para el sector turístico que impulsa el Consistorio y que permitirá prolongar las ventajas contempladas en el decreto de modernización hotelera aprobado por la Junta de Andalucía tras la pandemia.

La iniciativa tiene como objetivo dar continuidad a una herramienta que, según el Ayuntamiento, ha favorecido la renovación de numerosos establecimientos del municipio y ha contribuido a reforzar la competitividad de un destino cuyo desarrollo económico sigue estrechamente ligado al turismo y a la llegada de viajeros, especialmente durante los meses de verano.

El Gobierno autonómico aprobó tras la crisis sanitaria del Covid-19 una normativa que permitía a los hoteles incrementar hasta un diez por ciento su edificabilidad para acometer proyectos de modernización durante un periodo de tres años.

En Marbella, la medida ha supuesto una inversión cercana a los 300 millones de euros, una cifra que, para el Ayuntamiento, refleja la confianza del sector del turismo de Marbella.

Para la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, el decreto impulsado durante la pandemia por el Gobierno autonómico fue «fundamental» para trasladar confianza a los empresarios turísticos.

«En aquel momento fue importante lanzar un mensaje de que había futuro y de que era necesario invertir para diferenciarse, renovarse y seguir siendo competitivos», ha indicado el presidente de Aehcos, José Luque.

El presidente de la patronal de los hoteleros de la provincia de Málaga asegura que la propuesta municipal permitirá que «aquellos establecimientos que no pudieron desarrollar sus proyectos dentro del plazo inicial dispongan ahora de una nueva oportunidad para hacerlo».

«Estamos muy contentos con esta norma, que es muy novedosa», destaca.

Para la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), «entendemos que ha sido una iniciativa muy positiva y consideramos que la nueva regulación específica debe recoger los beneficios que contemplaba aquel decreto, porque en muchas ocasiones tres años no son suficientes para diseñar, tramitar y ejecutar proyectos de esta envergadura».

Entre los hoteles locales que han ampliado sus instalaciones con la normativa autonómica figuran los hoteles Óbal o El Fuerte.