Emprendimiento
Más de 1.500 profesionales participan en Marbella en un encuentro de empresas
El encuentro internacional reunirá a más de 1.500 asistentes, 350 ponentes y 50 fondos de inversión para debatir sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y sostenibilidad
Marbella acogerá este miércoles y el jueves la tercera edición de Startup Olé Marbella, un encuentro internacional de emprendimiento e inversión que reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones a más de 1.500 asistentes, 350 ponentes, 50 fondos de inversión y corporaciones y más de 300 startups y empresas.
El programa de la cita empresarial abordará algunas de las tendencias que están transformando la economía global, con especial atención a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la sostenibilidad, las smart cities, el turismo, el sector inmobiliario, la salud, el bienestar y la longevidad.
Además de conferencias y mesas redondas, incluirá competiciones de startups, encuentros empresariales, reuniones privadas con inversores y actividades de networking diseñadas para favorecer la generación de oportunidades de negocio.
La edición de este año contará con la participación de destacados referentes internacionales del ecosistema emprendedor y tecnológico como Andreas Mihalovits, considerado uno de los ‘business angels’ más influyentes de Europa.
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