Turismo
Marbella acoge la primera entrega de certificaciones de Calidad y Sostenibilidad turística en Andalucía
El consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, ha elogiado el compromiso y la inversión detrás de las certificaciones de calidad y sostenibilidad turística
Marbella albergó este lunes el primer acto de entrega en Andalucía de las certificaciones ‘Q’ de Calidad y ‘S’ de Sostenibilidad, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES).
El evento contó con la presencia del consejero andaluz de Turismo en funciones, Arturo Bernal, que destacó que el evento es «una ocasión para poner en valor a quienes están marcando el camino del turismo que queremos para Andalucía».
«Estas distinciones no reconocen lo que la naturaleza nos ha dado, sino el esfuerzo diario por gestionarlo mejor. Detrás de cada ‘Q’ y de cada ‘S’ hay planificación, inversión, profesionalidad y compromiso», señaló el consejero en funciones.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), subrayó que «es un orgullo que Andalucía inaugure esta nueva etapa y que la localidad haya sido elegida para ello».
Por su parte, el presidente de la entidad que concede los premios a la excelencia turística, Miguel Mirones, destacó que la celebración de esta entrega en la ciudad es fruto de «muchos años de trabajo y esfuerzo sostenido».
Marbella es el destino español con mayor número de certificaciones de calidad y sostenibilidad turística en sus recursos y servicios públicos, alcanzando un total de 57 avaladas por el ICTES.
Andalucía suma este año 139 playas certificadas con la ‘Q’ de Calidad y 108 con la ‘S’ de Sostenibilidad, además de seis certificaciones concedidas a puertos deportivos andaluces.
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