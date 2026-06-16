Leticia Fernández, la mejor nota de Málaga de Selectividad, homenajeada en Marbella: "Estamos inmensamente orgullosos de ti"

Entre aplausos y vítores ha sido recibida este martes Leticia Fernández Bautista, la alumna que ha conseguido la nota más alta de Málaga en la PAU 2026. El IES Guadalpín de Marbella, su centro educativo, ha querido rendirle un homenaje tras conocerse su extraordinario resultado en las Pruebas de Acceso a la Universidad: un 13,98 sobre 14, a solo dos centésimas de la máxima puntuación posible.

Compañeros, profesores y alumnos la arroparon entre aplausos, emoción y orgullo en los pasillos del centro, donde su resultado ya la ha situado como un referente para el Guadalpín y para el alumnado malagueño que acaba de enfrentarse a la Selectividad.

Orgullo en el IES Guadalpín por la mejor nota de la PAU en Málaga

La joven marbellí ha firmado un expediente prácticamente impecable. Leticia Fernández Bautista ha obtenido un 10 en Bachillerato y otro 10 en la fase de acceso de la PAU, a los que suma sus calificaciones en las asignaturas de admisión: un 10 y un 9,90. Un resultado que le ha permitido situarse como la alumna con mejor nota de la provincia de Málaga en la convocatoria ordinaria de junio.

Pese a la excelencia de sus calificaciones, Leticia reconoce que no esperaba verse en lo más alto de la provincia: "No me lo esperaba. Sabía que me había salido bien, pero de ahí a ser la mejor… no", admite.

Su preparación comenzó en septiembre y se prolongó hasta mayo, con una rutina constante de estudio y mucho esfuerzo diario: "Estudiaba cuatro o cinco horas diarias, salvo los viernes por la tarde, que eran sagrados", cuenta la joven.

Del IES Guadalpín al doble grado de Física y Matemáticas en Granada

Su próximo destino académico ya está decidido. Leticia estudiará el doble grado de Física y Matemáticas en Granada, una elección que asegura tener clara desde hace años: "Lo he tenido claro desde pequeña", explica.

De cara al futuro, apunta a la investigación como una posible salida profesional, aunque prefiere mantener abiertas otras opciones: "Me gustaría dedicarme a la investigación, pero ahora mismo no me cierro a otras opciones".

Para llegar hasta aquí, la alumna del IES Guadalpín ha tenido que afrontar un curso especialmente exigente. "Segundo de Bachillerato ha sido intenso, sobre todo por la carga de trabajo. He estado dándolo todo para poder acceder a la carrera de mis sueños", señala.

Desde el IES Guadalpín han destacado no solo sus resultados académicos, sino también su forma de ser. El centro subraya su humildad, constancia, esfuerzo y compañerismo, valores que han marcado su paso por el instituto.

“Estamos inmensamente orgullosos de ti, Leticia. Gracias por representar tan bien los valores del IES Guadalpín”, ha trasladado el centro, que ve en su éxito una motivación para seguir defendiendo la educación pública y el valor del trabajo bien hecho.