El PSOE pide aplazar a septiembre el cierre del mercado de San Pedro Alcántara

El PSOE pidió este lunes al equipo de Gobierno de Marbella que aplace a septiembre el cierre del Mercado Municipal de San Pedro Alcántara, previsto para el 1 de julio, para permitir que los comerciantes puedan trabajar durante los meses de verano, los de más actividad debido a la llegada de turistas.

La formación socialista reclamó también el Ejecutivo municipal que acuerde con los concesionarios un plan de reubicación y continuidad de la actividad económica durante la ejecución de los trabajos, garantizando por escrito sus derechos y su retorno al mercado de San Pedro Alcántara.

Facilitar la transición a los comerciantes del mercado municipal

«Retrasar el cierre hasta septiembre permitiría reducir el impacto económico sobre los negocios durante la temporada de verano y facilitar una transición mejor planificada y acordada con los afectados», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, que presentará una moción con ambas propuestas en la sesión plenaria de junio, que la Corporación municipal celebra en dos semanas.

El Gobierno local tiene previsto cerrar el mercado municipal de San Pedro Alcántara el 1 de julio para, después de décadas sin apenas actuaciones de mantenimiento, emprender una reforma en profundidad que se prolongará, al menos, un año.

En los planes del Gobierno local figura también trasladar a los empresarios con establecimientos en el mercado sampedreño al mercado de Marbella, ubicado a unos diez kilómetros de distancia, algo que los comerciantes rechazan ya que, señalan, les obligaría a realizar inversiones no previstas y exponerse a perder a los clientes de San Pedro.

«¿Quién va a ir a Marbella a comprarnos ramos de flores, el pescado o la carne?», señala uno de los empresarios afectados.

«La única opción es desplazarnos a Marbella y toda la clientela y el negocio de 40 años se queda aquí», agrega otro comerciante.

"Me voy a la calle sin nada"

Entre las empresarias más perjudicadas si el Ayuntamiento continúa con la medida estaría Isabel, que regenta un bar en el mercado municipal de San Pedro y a la que el Ayuntamiento, señala, no le ofrece ninguna alternativa. «Me darían 600 euros y a mi casa», explica la empresaria, de 61 años, un marido jubilado y una hipoteca que liquidar. «Me voy a la calle sin nada», lamenta.

Los comerciantes proponen que el Ayuntamiento habilite unas carpas provisionales en una zona de aparcamientos contigua al mercado en cuyo interior puedan continuar con su actividad hasta que el mercado reabra las puertas.

Se trata, señala, de una propuesta que planteó el Ayuntamiento, pero que ahora descarta.