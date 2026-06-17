59 actas por droga y tres positivos por alcoholemia: balance de la Feria de Marbella

La Feria y Fiestas que Marbella celebró la pasada semana en honor a su Patrón San Bernabé se han saldado con el levantamiento de 59 actas por tenencia de sustancias estupefacientes y tres pruebas de alcoholemia con resultado positivo, según el balance que ofreció el equipo de Gobierno.

Durante la semana festiva, los agentes que integraron el dispositivo de seguridad recuperaron además un vehículo sustraído, detuvieron a una persona por un intento de robo en el interior de un coche, arrestaron a otras dos relacionadas con un hurto cometido en el Casco Antiguo, que albergaba la Feria de Día en honor a San Bernabé, e intervinieron en cinco altercados.

Las unidades sanitarias, por su parte, realizaron «numerosas» atenciones de carácter leve, cinco incidencias «de relevancia» y un traslado hospitalario.

El dispositivo de seguridad de la Feria estuvo formado por cerca de 500 efectivos entre integrantes de la Policía Local y Nacional, la Guardia Civil, bomberos, personal sanitarios, voluntarios de Protección Civil y seguridad privada, que estuvieron activados desde el inicio de las fiestas hasta la madrugada posterior a su clausura de la Semana Grande, el pasado domingo, con un concierto en el centro urbano de Marbella.

Buena parte de los efectivos modificó turnos de trabajo o renunció a pasar tiempo con sus familias durante una de las semanas más señaladas para el disfrute del ocio en Marbella para formar parte del dispositivo municipal con el que garantizar la seguridad en uno de los eventos más multitudinarios del verano en la localidad.

El dispositivo contó también con un puesto avanzado de mando ubicado en la Feria de Día y otro en el recinto que albergó la Feria de Noche para supervisar de forma permanente el desarrollo de las actividades programadas con motivo de la Semana Grande.

La planificación incorporó también recursos tecnológicos, entre ellos 30 cámaras de videovigilancia distribuidas entre los recintos festivos, sistemas de transmisión de imágenes en tiempo real, cámaras corporales para los agentes y el apoyo puntual de la unidad de drones durante los momentos de mayor afluencia.

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«La tecnología es una herramienta fundamental, pero su eficacia depende del trabajo de los profesionales que están sobre el terreno», señaló el concejal de Seguridad, Emergencias y Protección Civil, José Eduardo Díaz, que destacó el papel desempeñado por la Unidad Canina en el Casco Antiguo y en las diferentes parcelas ubicadas al norte de Marbella que albergaron la Feria de Noche.