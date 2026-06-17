Marbella alberga esta semana un festival culinario internacional

Nueva Andalucía será escenario desde este miércoles y hasta el domingo de la segunda edición del Festival Sabores del Mundo, una propuesta de carácter familiar que reunirá gastronomía internacional, música en directo, artesanía y actividades de ocio para todos los públicos.

La iniciativa culinaria contará con siete ‘foodtrucks’ que ofrecerán especialidades de diferentes países y culturas, entre ellas propuestas mexicanas, asiáticas e italianas.

Asimismo, el programa del evento que se desarrollará en el área del aparcamiento del Espacio Polivalente de Nueva Andalucía incluirá actuaciones con estilos variados, además de puestos de artesanía y un espacio dedicado a la coctelería.

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«El encuentro ofrecerá siete propuestas gastronómicas para todos los gustos, incluyendo opciones para personas celíacas, con el objetivo de que todos los asistentes puedan disfrutar de la experiencia culinaria y ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta convocatoria. Teníamos muchas ganas de repetir la experiencia y superar la edición que hicimos con anterioridad», señala el organizador del festival, Fabián D’Ángelo.