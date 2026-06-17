Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda de VPO4.000 aficionados del Málaga CF sin entradaContratación de trabajadores desempleadosTxus Vidorreta al UnicajaAparcamientos Baños del CarmenEsculturas del PuertoEl último ascenso del Málaga CFMejor nota de Selectividad
instagramlinkedin

Educación

Salud, historia, ciencia y arte, temas de los cursos de verano de la UMA en Marbella

Los seminarios de la universidad malagueña comenzarán el 30 de junio hasta el 3 de julio

Presentación de los Cursos de Verano de la UMA en Marbella.

Presentación de los Cursos de Verano de la UMA en Marbella. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

Marbella acogerá del 30 de junio al 3 de julio una nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) con una programación centrada en la salud, la historia, la ciencia y el arte.

La programación comenzará con los cursos ‘El ballet cósmico: eclipses solares y exploración planetaria’, dirigido por el catedrático de Química Analítica de la Universidad de Málaga, Javier Laserna, y ‘Oncología del siglo XXI: hacia una medicina personalizada’, coordinado por el catedrático de Oncología de la UMA y director científico de CITAC, Emilio Alba.

Ese mismo día comenzará también el seminario ‘Picasso Superstar: relecturas y críticas desde el presente’, impartido por la profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, María Jesús Martínez Silvente, y que se desarrollará durante dos jornadas.

El programa continuará el 2 de julio con el curso ‘Salud global, medicina solidaria y cooperación internacional’, dirigido por Francisco Sendra, director de la Cátedra Salud Global y Solidaria de la Universidad de Málaga, y con ‘Las crisis de la democracia’, que se celebrará los días 2 y 3 de julio bajo la dirección del catedrático de Ciencia Política Manuel Arias Maldonado.

Noticias relacionadas

La oferta académica se completará el 3 de julio con la master class ‘El placer de admirar: evolución humana, ciencia y futuro’, a cargo del prestigioso paleontólogo, divulgador y escritor Juan Luis Arsuaga, catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid y director científico del Museo de la Evolución Humana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents