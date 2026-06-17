Salud, historia, ciencia y arte, temas de los cursos de verano de la UMA en Marbella

Marbella acogerá del 30 de junio al 3 de julio una nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) con una programación centrada en la salud, la historia, la ciencia y el arte.

La programación comenzará con los cursos ‘El ballet cósmico: eclipses solares y exploración planetaria’, dirigido por el catedrático de Química Analítica de la Universidad de Málaga, Javier Laserna, y ‘Oncología del siglo XXI: hacia una medicina personalizada’, coordinado por el catedrático de Oncología de la UMA y director científico de CITAC, Emilio Alba.

Ese mismo día comenzará también el seminario ‘Picasso Superstar: relecturas y críticas desde el presente’, impartido por la profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, María Jesús Martínez Silvente, y que se desarrollará durante dos jornadas.

El programa continuará el 2 de julio con el curso ‘Salud global, medicina solidaria y cooperación internacional’, dirigido por Francisco Sendra, director de la Cátedra Salud Global y Solidaria de la Universidad de Málaga, y con ‘Las crisis de la democracia’, que se celebrará los días 2 y 3 de julio bajo la dirección del catedrático de Ciencia Política Manuel Arias Maldonado.

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La oferta académica se completará el 3 de julio con la master class ‘El placer de admirar: evolución humana, ciencia y futuro’, a cargo del prestigioso paleontólogo, divulgador y escritor Juan Luis Arsuaga, catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid y director científico del Museo de la Evolución Humana.