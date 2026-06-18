Abren el área acuática infantil de la barriada Plaza de Toros de Marbella

Los elementos acuáticos del área de juego infantil del barrio Plaza de Toros de Marbella ya están en funcionamiento.

El espacio, en marcha después de que el Ayuntamiento haya acometido los trabajos de puesta a punto y actuaciones sanitarias, permanecerá abierto en el horario ordinario del parque infantil hasta el próximo 15 de septiembre.

El recinto acuático de ocio infantil contará con labores de limpieza y desinfección semanal de aljibes de agua potable y redes interiores hasta los puntos terminales, la toma de muestras físico-químicas, bacteriológicas y específicas para la detección de legionela, así como el control de todos los sistemas de riesgo presentes en la instalación.

Las actuaciones serán certificadas por personal cualificado y se realizarán utilizando tecnologías contrastadas, como el tratamiento mediante agua electrolizada, no tóxica y biodegradable, que permite una desinfección eficaz con un bajo impacto ambiental.

Las analíticas, por su parte, se realizarán por laboratorios acreditados, asegurando así la fiabilidad y validez de los resultados.

El personal implicado en estas labores cuenta con formación específica homologada por la Junta de Andalucía y una amplia experiencia en trabajos relacionados con el control de la legionelosis, avalada por más de quince años de trayectoria en el sector.

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