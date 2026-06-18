Deporte
Comienza la II edición del torneo de pádel Reserve Cup en Marbella
La Milla de Oro de Marbella acoge la II Reserve Cup, un evento que reúne a figuras mundiales del pádel y amplía su formato a la categoría femenina
Las instalaciones deportivas de Puente Romano, ubicadas en plena Milla de Oro de Marbella, albergarán hasta el sábado la II edición del torneo de pádel Reserve Cup.
El torneo reunirá a algunas de las principales figuras mundiales de esta modalidad e incorporará, por primera vez, la competición femenina.
Entre las jugadoras que disputarán la competición estará la número 9 del ranking FIP, Tamara Icardo, que destaca «la importancia de seguir impulsando la visibilidad del deporte femenino» y el atractivo del formato de la competición, «muy divertido y diferente a lo que jugamos durante el resto de la temporada».
El jugador malagueño Miguel Yanguas, número 8 del ranking FIP, subraya «el potencial de crecimiento» de la Reserve Cup y su impacto internacional, mientras que el propietario de Puente Romano Marbella, Daniel Shamun, destaca que la primera edición «superó todas las expectativas».
«Marbella continúa consolidándose como uno de los principales destinos mundiales para la práctica y el desarrollo del pádel», agrega.
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