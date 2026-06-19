Félix Romero, nuevo presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol

El popular Félix Romero será el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental en el último año de gestión de la entidad supramunicipal hasta las elecciones locales, previstas para mayo de 2027.

El concejal de Marbella, elegido este jueves en Asamblea en el ente mancomunado, sustituirá al también edil marbellí Manuel Cardeña, que compaginará su trabajo en el Ayuntamiento con su labor de diputado en el Parlamento de Andalucía.

Romero anunció que impulsará las inversiones pendientes del Plan de Infraestructuras Hidráulicas; reforzará el abastecimiento, el saneamiento y la digitalización del ciclo integral del agua; mejorará el Complejo Medioambiental que gestiona la Mancomunidad en el término municipal de Casares; y trabajará para aumentar la eficiencia de la recogida y el reciclaje de residuos en la comarca costasoleña

«Comprometo mi dedicación, mi esfuerzo y mi conocimiento, forjado durante años de servicio público en esta casa, que siento como propia. La razón de ser de esta Mancomunidad es unir esfuerzos para ser más fuertes, más eficientes y más útiles de lo que seríamos por separado. Representamos el motor económico de la provincia de Málaga y una de las marcas turísticas más potentes de España», señaló Romero, licenciado en Derecho, en el acto de toma de posesión del cargo.

Romero destacó la «herramienta al servicio de los ayuntamientos» de la Costa del Sol que es la Mancomunidad y aseguró que gestionará el ente comarcal para «garantizar los estándares de calidad, los ahorros reales y las soluciones comunes a retos que compartimos».

«El apoyo a los ayuntamientos es la verdadera esencia y razón de ser de esta institución. Por ello, en el periodo que hoy (por ayer) comienza, toda acción, decisión y gestión que haga el equipo de gobierno estará fundamentada en el apoyo a los once ayuntamientos que conforman la comarca occidental malagueña», señaló

La toma de posesión de Romero como presidente de la Mancomunidad contó con la presencia de delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, que subrayó «su larga experiencia política y de gestión al frente de muchas delegaciones del Ayuntamiento de Marbella, pero también conocedor» del ente mancomunado. «La labor de Romero al frente de la Mancomunidad será muy prolífica», agregó.

Planificar el abastecimiento

Acosol, la empresa pública de aguas de la Costa del Sol y que depende de la Mancomunidad, destacó la ejecución de dos planes directores para planificar las actuaciones que garanticen la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del suministro en los municipios de la comarca.

El Plan Director de Abastecimiento cuenta con una inversión de 77.300 euros, de los cuales 70.000 pertenecen a la subvención europea, y permite a Acosol analizar el estado de las infraestructuras de abastecimiento de agua, identificar las necesidades de mejora y ampliación y evaluar escenarios futuros de demanda.

«Consolidamos así un modelo de gestión más sostenible y preparado para afrontar los desafíos futuros del ciclo integral del agua», señala la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha.

El Plan Director de Saneamiento y Diagnóstico, cuyo presupuesto es de 104.000 euros, 94.000 procedentes de la Unión Europea, establece un modelo hidráulico y matemático para simular el comportamiento de las redes, lo que permite identificar puntos críticos, carencias y oportunidades de mejora.

El plan sirve también para solucionar problemas en el sistema de captación, suministro y distribución del agua en la Costa del Sol y asegurar su suministro en las mejores condiciones.