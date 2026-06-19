Vecinos de Marbella organizan la quema del ‘júa’ por San Juan

La celebración de San Juan organizada por la Asociación de Vecinos Las Albarizas volverá a reunir a residentes y visitantes el 23 de junio en la plaza Ramón Martínez, junto al Teatro Ciudad de Marbella, en una de las tradiciones con más arraigo en Marbella.

La celebración comenzará a las 20.00 horas con una amplia programación dirigida a todos los públicos. La primera actuación correrá a cargo de Mimosín, con un espectáculo especialmente pensado para los más pequeños.

Posteriormente será el turno de Gema Piña y su grupo FitFlamc, que ofrecerán una animada propuesta musical y de entretenimiento.

La cita continuará con los grupos Barrichi Colorao y D’Jarana, dos formaciones que actualmente se encuentran de gira y que llegan a esta cita tras su participación en la reciente Feria de San Bernabé.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegará a las 00.00 horas con la quema del tradicional ‘júa’, una figura simbólica elaborado por la Asociación de Vecinos Las Albarizas que recoge temas de actualidad y cuestiones de interés ciudadano.

«No es una celebración solo de nuestro barrio, sino de toda Marbella. Queremos compartir con vecinos y visitantes un momento de encuentro, convivencia y armonía alrededor de una tradición que forma parte de nuestra identidad», señala la presidenta del colectivo vecinal de Las Albarizas, Josefa Carrasco.

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El evento contará también con una barra de comidas y bebidas a precios populares.